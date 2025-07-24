梓渝又翻車！　正宮2號淚控「他約砲共同好友」：只要女生想睡都不拒絕

記者田暐瑋／綜合報導

23歲大陸男星梓渝因演出BL劇《逆愛》爆紅，23日被素人女友爆料戀情劈腿，他才剛出面道歉，如今又有一名百萬網紅指控也遭他欺騙感情，交往後還偷吃了兩人的共同好友，讓女方相當崩潰，決定結束關係。

▲梓渝又被控偷吃。（圖／翻攝自微博）



在第一位素人女友出面爆料後，24日中午另一位擁有百萬粉絲、北京大學醫學院在讀的網紅「奶黃包」也加碼控訴梓渝，稱2024年底兩人在KTV認識，梓渝便對她展開熱烈追求，她因為剛失戀，又聽有朋友稱讚梓渝個性單純，最後正式交往。

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▲北大百萬網紅奶黃包控訴梓渝偷吃。（圖／翻攝自微博）



怎料交往後，奶黃包開始聽到梓渝的負面傳聞，「我朋友說是之前他隊友對他評價就不好，梓渝自己說，只要有女生想和他睡的，他基本都不會拒絕。」後來她從好友口中得知，梓渝和兩人的共同好友發生關係，「那天下午我跟梓渝還在吃飯，當天晚上梓渝說他們去喝酒，我說我明天上課就沒去，然後梓渝就帶這個女生回家了，就是當天一整天到下午都跟我在一塊，晚上sleep了我們的共友……」

▲梓渝又被控偷吃。（圖／翻攝自微博）



難以忍受遭到背叛，奶黃包向梓渝攤牌，但梓渝堅稱雖然有帶女生回家，卻沒發生關係，她最後仍決定分手，「當時真的崩潰上加崩潰，我覺得很真誠善良的小男孩就這麼碎掉了，當時給朋友拍的眼睛哭出血絲了哈……至此這場鬧劇就結束了哈，我真的覺得他是一個很善於偽裝的渣男。」並公開多張在梓渝家的照片，有網友對比梓渝在家直播的畫面，發現多樣物品細節符合，再度掀起議論。

▲網友對比奶黃包曝光的照片和梓渝直播中拍到的細節。（圖／翻攝自微博）