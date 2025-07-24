吳姍儒踩劉宇寧頭像遭炎上！　電視台滅爭議畫面「證實整集不會露出」

記者孟育民／台北報導

Sandy吳姍儒在《小姐不熙娣》因為節目效果，將中國男星劉宇寧的頭像踩在地上，引起粉絲怒火，節目發聲明道歉後仍未平息，她也親自發文鄭重道歉：「我對劉宇寧本人完全沒有任何惡意，卻在綜藝表達的拿捏上失了分寸，這是我應該負責的錯誤。」隨著言論越燒越大，也讓她登上微博熱搜。對此，東森電視台證實，此集將不會在電視和YouTube露出，感謝外界關心。

▲ 吳姍儒踩劉宇寧頭像，電視台證實整集將不會露出。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

回顧事件，派翠克多次因為撞臉劉宇寧掀起討論，製作單位便以此為梗，將劉宇寧頭像代表派翠克，然而吳姍儒因為不滿派翠克的回應，竟將劉宇寧的頭像從看板上拔下並踩在地上，甚至鞋跟還踩破一個洞。

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製作單位收到大量網友洗版砲轟，出面發聲道歉：「針對節目中主持人Sandy踩到來賓照片一事，製作單位深感遺憾與抱歉。該片段在後製時未能充分考量藝人形象與觀眾觀感，造成粉絲及觀眾朋友不適，我們誠摯致歉。我們已立即啟動內容審查程序，並將從節目製作流程中進一步檢討改進，未來也會更加審慎，對待所有藝人形象與畫面呈現，確保節目內容，尊重每一位來賓與觀眾，再次感謝大家的指正與關心。」

▲吳姍儒向劉宇寧及其粉絲道歉。（圖／翻攝自吳姍儒IG、劉宇寧微博）

另外，吳姍儒也發聲向劉宇寧及其粉絲道歉，坦言因在節目中一時欠缺考量，開了不恰當的玩笑，並對劉宇寧造成影響。致上最深的歉意。吳姍儒坦言，當天節目的特殊視覺設計加上自身表達上的失誤，未能顧及觀眾感受，導致困擾與不適，強調自己並無任何惡意，但在綜藝表達的拿捏上失了分寸，這是她必須承擔的錯誤。