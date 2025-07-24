日版《請和我的老公結婚》完結倒數！4關鍵翻拍贏好評…佐藤健魅力橫掃

記者陳芊秀／綜合報導

南韓夯劇《和我老公結婚吧》改編自網路同名小說，由朴敏英、羅人友主演，去年（2024）播出時創下完結篇最高11.9%收視。這個故事描述罹癌人妻慘遭丈夫閨蜜背叛身亡，卻突然重生回到10年前的故事，2025年更推出日本版，由小芝風花、佐藤健主演，劇集播出後，扭轉了日網原先不看好的評價，不僅在台灣社群網路掀起追劇熱，還數度衝上大陸微博熱搜，25日凌晨零點將要上線大結局，《ETtoday星光雲》與大家一起關注這部熱劇迴響。

▲日版《請和我的老公結婚》翻拍韓劇，播出後迴響熱烈。（圖／翻攝自IG）

韓版復仇痛快，日版更浪漫

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▲《請和我的老公結婚》韓版重生復仇爽度高，日版戀愛線浪漫。（圖／翻攝自IG）

《和我老公結婚吧》由日本與南韓共同合作，導演是韓劇《黑暗榮耀》的安吉鎬，編劇是日劇《一公升眼淚》的大島里美，製作人是南韓的宋慈英，美術燈光造型是日本工作人員，VFX特效是韓國團隊。日版製作人之一宋慈英接受日媒訪問，談及日韓兩版的不同，認為韓版讓觀眾感受到復仇快感，比較有喜劇元素，讓觀眾邊看反派邊罵，日版集數（10）比韓版（16）少，戀愛線更浪漫，「例如佐藤健飾演的角色，在日版的戲份比韓版還要多，背景描寫也更深入、更細膩」。此外，韓版有原著小說沒有的設定，這次請日版編劇大島里美把這些部分去除，且日版也有著與韓版完全不同的設定。

名導安吉鎬首度執導日劇

▲日版《請和我的老公結婚》找來《黑暗榮耀》安吉鎬執導演筒，大島里美擔任編劇。（圖／翻攝自IG）

安吉鎬2022年執導《黑暗榮耀》，劇集在日本也掀起熱烈迴響，這次首度執導日劇，提出的要求令日本演員印象深刻。第一，他建議「如果沒看過韓版先不要看」。第二，拍攝時「幾乎沒有彩排直接拍」，對日本演員來說，正式拍攝前彩排是常態，佐藤健受訪時談及此事表示理解：「不彩排也有它的好處，比如可以保留表演的真實感」。第三，他提醒演員「表情這樣會更美」，小芝風花透露，日本拍攝現場比較注重表演和畫面感，沒有意識到自己有時因緊張有臉部僵硬的問題，這令她非常感激。

反派變臉有練過

▲白石聖飾演反派閨蜜，導演安吉鎬要她練臉部肌肉。（圖／翻攝自IG）

《和我老公結婚吧》中飾演反派的白石聖非常重視演技，原來導演安吉鎬要求她「為了角色學會更靈活地使用臉部肌肉」，她所飾演的反派閨蜜是多面、富有層次的角色，還有魔女陰暗面，為了演好壞閨蜜下足功夫，製作人形容「臉部肌肉彷彿真的在顫抖」。橫山裕是偶像男團成員，製作人表示，他本人是冷靜沉穩的人，演的反派不只是渣男，還有戀母情結、自戀狂，只要一面對攝影機，整個人就像變了一個人，演技令人折服。

▲橫山裕演渣男，攝影機一拍就變臉。（圖／翻攝自IG）

佐藤健：我的角色為美紗而活

▲佐藤健魅力再度擄獲一票劇粉。（圖／翻攝自IG）

佐藤健在《和我老公結婚吧》飾演暖男部長「鈴木亘」，向劇組提出對角色的看法，形容自己的角色是「一個為了美紗而活的人」，性格冷靜又笨拙。詮釋角色時，導演安吉鎬細心指導「不要展現出角色真正的情感，表現要更平靜」，他認為導演時常思考「現在應該讓觀眾產生什麼樣的感覺」，為此深受感動，隨著劇集熱播，魅力再度擄獲一大票海內外劇迷，劇集同步在海外播出，根據數據網站「Flixpatrol」的統計，《和我老公結婚吧》在日本是收視第一，在澳洲、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡等地都是熱門前10名的作品。

▲佐藤健解讀自己角色：「為美紗（女主角）而活。」（圖／翻攝自IG）