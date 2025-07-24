記者吳睿慈／台北報導

韓國選秀節目《BOYS II PLANET》正式開播，其中一位來自澎湖的 17歲練習生金淯生（Yusen）長相帥氣、實力堅強，目前已正式簽約給天王PSY所創立的娛樂公司 P NATION，成為旗下同門師弟。對於公司的肯定，Yusen謙遜表示：「真的很謝謝P NATION對我的照顧，我會更加努力讓更多人看見我！」

▲▼金淯生簽給天王PSY，流利3語勇闖《BOYS II PLANET》。（圖／翻攝自boysplanet.official IG）

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Yusen來自澎湖，外公曾是中油公司澎湖區處的員工，他父母雖然長期旅居美國，但始終沒有停止過對故鄉澎湖的關心；前幾年母親還在白沙鄉創建白沙觀心小學堂，造福澎湖孩子。Yusen小時候，每年暑假爸媽都會帶他回澎湖，告訴他不可以忘本。

今年剛滿17歲，Yusen長相帥氣亮眼，從小對舞蹈充滿熱情，在校園活動中展現舞台魅力，表演片段甚至吸引到南韓選秀節目的目光。後來他在洛杉磯就學期間，意外被P NATION星探發掘，自此開啟成為 K-POP 練習生的旅程。

▲▼金淯生在洛杉磯讀書時被星探發掘。（圖／翻攝自boysplanet.official IG）



在韓國訓練的2年間，Yusen靠著自律與努力，自學韓文並精進表演技巧，語言能力也大幅提升，目前已能流利使用中文、英文與韓文溝通，展現作為國際級練習生的潛力，最終他獲得公司肯定，正式簽約並登上國際舞台。

本次選秀規模堪稱史上最大，吸引全球 110 個國家報名、超過 600 家經紀公司洽詢合作，展現節目的國際影響力與期待值，Yusen在競爭激烈的環境下成功闖進全球前160強。更令人期待的是，這一季參賽者中還包括HYBE原計劃出道的Trainee A成員，以及已出道的男團 VERIVERY、MCND成員等，整體實力水準更勝以往，是前所未有的高強度選拔戰！