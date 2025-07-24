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小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光　對方IG求私約

小A辣承認有跟大咖球星約會，但根本不知道對方是誰。（翻攝自小A辣臉書）

圖文／鏡週刊

南京紅姐的千人斬傳奇在亞洲掀起話題，而23日又再爆出台灣跨性別網黃拍攝約砲影片販售，一時間男扮女裝、跨性別的情欲軼聞成為焦點。稍早本刊又再收到讀者爆料，拍攝到跨性別天后小A辣和美國大咖球星到五星級飯店過夜的照片，小A辣的極密私生活也隨之曝光。

有讀者爆料指出，看到南京紅姐的事件，才想起自己幾年前在五星級飯店看到小A辣和洋男出出入入，據讀者提供的照片中顯示，當時約是深夜一點。讀者在飯店大廳直擊穿著火辣的小A辣，她穿著一襲紫色褲裝，上半身秀出豐滿到爆出的雙乳，秀出纖纖螞蟻腰，因為太過暴露，而引起注意。

只見小A辣一進到飯店大廳，就急忙衝向電梯，而電梯中則有個目測逾200公分身高的白人，男生沒出電梯，似乎是已經約好要接應小A辣，於是兩人隨著電梯門關上，消失在台北華麗的夜色之間。

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小A辣穿著歐美風格的爆乳裝，和美國大咖球星同框進入五星級飯店。（讀者提供）

▲小A辣穿著歐美風格的爆乳裝，和美國大咖球星同框進入五星級飯店。（讀者提供）

而本刊向小A辣查證，她則向本刊表示當時單身，根本不知道對方是誰，只是某次在IG上收到男方私訊邀約，「那時候只覺得他很帥，而且追蹤的粉絲也很多才回他，他就說他要來台灣，約我出去。」對方熱情邀約吃飯、夜店，但小A辣不菸不酒，根本沒興趣，「後來他說他住總統套房，我才去看看的。」結果赴約後跟朋友分享經驗，才知道原來對方是美國大咖球星，年薪破億。不過小A辣也說，「約我的人很多啦，不只他，但我現在認真修行，根本沒空理。」

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