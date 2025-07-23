爸媽離婚重創…男星16歲「帶200元離家」　西門町打工差點變黑道

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《我們六個》改編自真實社會案件「李月桂案」，當年她澆熱水燙死元配、砸電鍋殺夫，被稱為「地獄小三」，在母親往生後，六個孩子必須自力更生，大姊帶著五個弟妹在生活夾縫中求生存。今（23）日該劇舉辦媒體茶敘，演大姊的游珈瑄，還有提供幫助的湯志偉、唐振剛皆一同出席。

▲《我們六個》舉辦媒體茶敘。（圖／記者徐文彬攝）

游珈瑄、湯志偉、唐振剛皆表示收到《我們六個》劇本時，都覺得劇情太不可思議，其中唐振剛震驚表示「太扯了！怎麼會有這麼誇張的事件」；湯志偉很有感觸「心裡面就不由自主地會覺得酸、會心疼」；游珈瑄則是每天拍完戲回到家都會想「她（秋伶大姊）到底是怎麼活下去的」。

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▲《我們六個》舉辦媒體茶敘。（圖／記者徐文彬攝）

談到拍攝過程，游珈瑄是第一次演出電視劇，湯志偉分享有一場戲是對方內心不平，對天心飾演的媽媽很生氣，但又不能發作，劇本沒有特別指示要如何呈現，但他發現「從教堂內傳出來的聲音是，她不斷地跺腳，節奏是亂的，呈現內心的憤怒，沒有語言，是孩子心情混亂的狀態，複雜、說出不完整的句子，斷斷續續的語言」。

▲游珈瑄演技被湯志偉狂讚。（圖／記者徐文彬攝）

對此，出道多年的湯志偉大讚游珈瑄「竟然在短短的時間把角色演得這麼好，她怎麼會把這個角色揣測到如此地真實、深刻「我對珈瑄是完全地刮目相看，太厲害了」，下戲後更不斷地搜尋對方資料，不斷地誇讚「不僅是《我們六個》我一定會看，日後我會成為她的鐵粉」。

▲湯志偉狂讚游珈瑄。（圖／記者徐文彬攝）

另外，唐振剛在《我們六個》飾演救援孤兒的教會志工，他自身也有被幫助過的經驗，當年因爸媽離婚家庭失和，16歲跟媽媽鬧翻，帶200元離家出走，超商店長給他大夜班的工作，時薪118元，月入不到1萬，靠著吃即期品養活自己。

▲唐振剛分享童年辛苦過程。（圖／記者徐文彬攝）

唐振剛說道「真的是沒有錢，一塊錢一塊錢地算，想辦法去買泡麵、嗑饅頭的狀態，只差沒有去撿垃圾桶裡面的東西吃。」而他打工的地點在西門町，環境比較複雜，差一點就被黑道收去當小弟。

▲唐振剛分享童年辛苦過程。（圖／記者徐文彬攝）

事實上，離家後唐振剛在中正紀念堂跳舞，一起跳舞的朋友收留他住家裡「身邊的朋友給我很大的幫助，在我離家那晚就有地方住，一住就住了半年，睡在地板上。」也因為吃過苦，他的物慾不高，一年只買2次衣服，以騎腳踏車、搭捷運代步，賺到錢反而回饋社會，領養小孩、捐助無國界醫師以及「綠色和平」組織。

▲唐振剛分享童年辛苦過程。（圖／記者徐文彬攝）