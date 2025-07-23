ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

61歲歌王鬆口認「秘密離婚23年」！
2025上半年漫畫熱銷榜！
GD當上APEC宣傳大使！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

張秀卿 月乃琴音 鄧佳華 孫生 統神 陳沂 李珠珢 何聰睿

爸媽離婚重創…男星16歲「帶200元離家」　西門町打工差點變黑道

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《我們六個》改編自真實社會案件「李月桂案」，當年她澆熱水燙死元配、砸電鍋殺夫，被稱為「地獄小三」，在母親往生後，六個孩子必須自力更生，大姊帶著五個弟妹在生活夾縫中求生存。今（23）日該劇舉辦媒體茶敘，演大姊的游珈瑄，還有提供幫助的湯志偉、唐振剛皆一同出席。

▲▼ 我們六個,唐振剛,游珈瑄,湯志偉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《我們六個》舉辦媒體茶敘。（圖／記者徐文彬攝）

游珈瑄、湯志偉、唐振剛皆表示收到《我們六個》劇本時，都覺得劇情太不可思議，其中唐振剛震驚表示「太扯了！怎麼會有這麼誇張的事件」；湯志偉很有感觸「心裡面就不由自主地會覺得酸、會心疼」；游珈瑄則是每天拍完戲回到家都會想「她（秋伶大姊）到底是怎麼活下去的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 我們六個,唐振剛,游珈瑄,湯志偉 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《我們六個》舉辦媒體茶敘。（圖／記者徐文彬攝）

談到拍攝過程，游珈瑄是第一次演出電視劇，湯志偉分享有一場戲是對方內心不平，對天心飾演的媽媽很生氣，但又不能發作，劇本沒有特別指示要如何呈現，但他發現「從教堂內傳出來的聲音是，她不斷地跺腳，節奏是亂的，呈現內心的憤怒，沒有語言，是孩子心情混亂的狀態，複雜、說出不完整的句子，斷斷續續的語言」。

▲▼ 我們六個,游珈瑄 。（圖／記者徐文彬攝）

▲游珈瑄演技被湯志偉狂讚。（圖／記者徐文彬攝）

對此，出道多年的湯志偉大讚游珈瑄「竟然在短短的時間把角色演得這麼好，她怎麼會把這個角色揣測到如此地真實、深刻「我對珈瑄是完全地刮目相看，太厲害了」，下戲後更不斷地搜尋對方資料，不斷地誇讚「不僅是《我們六個》我一定會看，日後我會成為她的鐵粉」。

▲▼ 我們六個,湯志偉（圖／記者徐文彬攝）

▲湯志偉狂讚游珈瑄。（圖／記者徐文彬攝）

另外，唐振剛在《我們六個》飾演救援孤兒的教會志工，他自身也有被幫助過的經驗，當年因爸媽離婚家庭失和，16歲跟媽媽鬧翻，帶200元離家出走，超商店長給他大夜班的工作，時薪118元，月入不到1萬，靠著吃即期品養活自己。

▲▼ 我們六個,唐振剛 。（圖／記者徐文彬攝）

▲唐振剛分享童年辛苦過程。（圖／記者徐文彬攝）

唐振剛說道「真的是沒有錢，一塊錢一塊錢地算，想辦法去買泡麵、嗑饅頭的狀態，只差沒有去撿垃圾桶裡面的東西吃。」而他打工的地點在西門町，環境比較複雜，差一點就被黑道收去當小弟。

▲▼ 我們六個,唐振剛 。（圖／記者徐文彬攝）

▲唐振剛分享童年辛苦過程。（圖／記者徐文彬攝）

事實上，離家後唐振剛在中正紀念堂跳舞，一起跳舞的朋友收留他住家裡「身邊的朋友給我很大的幫助，在我離家那晚就有地方住，一住就住了半年，睡在地板上。」也因為吃過苦，他的物慾不高，一年只買2次衣服，以騎腳踏車、搭捷運代步，賺到錢反而回饋社會，領養小孩、捐助無國界醫師以及「綠色和平」組織。

▲▼ 我們六個,唐振剛 。（圖／記者徐文彬攝）

▲唐振剛分享童年辛苦過程。（圖／記者徐文彬攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

我們六個邱宇辰安乙蕎方語昕涂善存陳妤黃薇渟湯志偉唐振剛游珈瑄

推薦閱讀

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上！粉痛批「太不尊重」　製作單位火速道歉了

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上！粉痛批「太不尊重」　製作單位火速道歉了

7小時前

母淚訴：是警察殺了她！臨演女兒遭12人性侵　報警「竟被要求畫下體」

母淚訴：是警察殺了她！臨演女兒遭12人性侵　報警「竟被要求畫下體」

11小時前

吳宗憲爆開戰S家！子女0往來有內幕：演藝圈一堆這種壞蛋 他回應了

吳宗憲爆開戰S家！子女0往來有內幕：演藝圈一堆這種壞蛋 他回應了

9小時前

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

6小時前

單獨用餐20分鐘就被趕走！　名店惹議「燒到市政府出手」3行道歉

單獨用餐20分鐘就被趕走！　名店惹議「燒到市政府出手」3行道歉

7/21 15:04

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天…球團回應行蹤

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天…球團回應行蹤

13小時前

恭喜！曾子余結婚了「娶回交往2年圈外女友」　納豆、黃鐙輝見證幸福

恭喜！曾子余結婚了「娶回交往2年圈外女友」　納豆、黃鐙輝見證幸福

4小時前

獨家／張秀卿上節目挨轟：她是誰　「當眾遭趕出攝影棚」崩潰痛哭

獨家／張秀卿上節目挨轟：她是誰　「當眾遭趕出攝影棚」崩潰痛哭

21小時前

吳姍儒踩劉宇寧頭像！「片段燒到微博」網友全怒了　道歉仍難熄怒火

吳姍儒踩劉宇寧頭像！「片段燒到微博」網友全怒了　道歉仍難熄怒火

6小時前

大罷免倒數3天「金鐘影帝表態了」！呼籲投票：斷捨離家裡不要的垃圾

大罷免倒數3天「金鐘影帝表態了」！呼籲投票：斷捨離家裡不要的垃圾

5小時前

快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！　愧認：我應該負責的錯誤

快訊／吳姍儒踩劉宇寧照片「發聲道歉了」！　愧認：我應該負責的錯誤

7小時前

Sandy轉賣公關品丟代言「爆小S背後操弄」！友洩口風：委屈到極點

Sandy轉賣公關品丟代言「爆小S背後操弄」！友洩口風：委屈到極點

12小時前

熱門影音

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」

Coldplay主唱「拍攝前叮嚀」　喊話偷情者「拜託去躲起來」
影／梁文音每年一遊歐洲　「廁所1貼心設備」：付費也甘願

影／梁文音每年一遊歐洲　「廁所1貼心設備」：付費也甘願
Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞

Lisa裙底露「肉色翹臀」引熱議　穿膚色安全褲..粉絲快嚇壞
Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明
貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」急遮！　老婆大笑：這看起來很糟糕

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」急遮！　老婆大笑：這看起來很糟糕
丁禹兮跳爆紅掃腿舞！「腿P到比身體長2倍」崩潰笑場

丁禹兮跳爆紅掃腿舞！「腿P到比身體長2倍」崩潰笑場
劉宇寧守約已故粉絲6年

劉宇寧守約已故粉絲6年
男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒嗆：我們聽不懂！
統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮

統神加入SWAG！　願喇舌陳沂：她滿漂亮
演唱會開一半！　鄭乃馨突光腳衝下台「緊擁千萬男友Bright爆哭」

演唱會開一半！　鄭乃馨突光腳衝下台「緊擁千萬男友Bright爆哭」
Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》
汪小菲兒女送蛋糕慶生　Mandy眼眶直播泛紅

汪小菲兒女送蛋糕慶生　Mandy眼眶直播泛紅
李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

李珠珢爆熱戀大5歲朴洙鍾！　「背後環抱」緊貼親暱照瘋傳

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

賈永婕GD展籌備半年　「機會來了要把握」

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

Joeman激瘦32公斤變歐巴「還想隆鼻」　疑似交女友..尬笑：不想騙你們啦！

Joeman激瘦32公斤變歐巴「還想隆鼻」　疑似交女友..尬笑：不想騙你們啦！

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

統神加盟SWAG「開戰女優」：為藝術犧牲　失言丟業配月少30萬「就滿慘的啦」

楊謹華「被路人買單」：受寵若驚！　不曾被老公說胖「帶著愛的濾鏡」

楊謹華「被路人買單」：受寵若驚！　不曾被老公說胖「帶著愛的濾鏡」

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒聽不下去..嗆：我們聽不懂！

男評審直言「女歌手太漂亮是扣分」　蕭亞軒聽不下去..嗆：我們聽不懂！

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

趙小僑「3歲愛女還在包尿布」被指教　劉亮佐：她該怎麼樣我們心裡有數

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

Lisa「金色緊身馬甲」辣跳《MONEY》　被法國第一夫人抱抱又拉去C位合照

池昌旭一出場就自己搬椅子　主持人麥故障...立刻暖救援

池昌旭一出場就自己搬椅子　主持人麥故障...立刻暖救援

楊麗花獲超狂殊榮...全場感動　「歌仔戲只要有觀眾，永遠不會老」

楊麗花獲超狂殊榮...全場感動　「歌仔戲只要有觀眾，永遠不會老」

看更多

【為什麼阿崔可以！】竟然有安芝儇女神幫忙綁鞋帶

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

孫燕姿47歲豁出去了！　「罕見1模樣」自拍照曝光…粉絲驚：太可愛

17分鐘前10

滴妹出國騎馬過敏發作癢爆！　「滿臉紅腫氣喘」驚險過程曝

21分鐘前0

爸媽離婚重創…男星16歲「帶200元離家」　西門町打工差點變黑道

29分鐘前0

BLACKPINK Lisa肉色安全褲遭誤會沒穿　KIMIKO揭專業真相：對演出重視

44分鐘前0

展榮展瑞解鎖大型個唱！　「4重磅嘉賓」驚喜突襲全場嗨爆

57分鐘前12

熊熊PO「女兒吃飯摔碗片」挨酸恐龍媽　轟道德魔人：先擔心自己

1小時前99

「吳姍儒道歉劉宇寧」登微博熱搜！2000萬粉絲炸鍋　吳宗憲護航也遭噴

1小時前21

安芝儇素顏被出賣！　「笑出豬叫」 私下反差畫面流出

2小時前0

53歲小鐘想結婚了！爆昔因他一句話「斷送婚姻」　遭2年女友提分手

2小時前0

媽夢到爸上輩子妻「索討老公」道士點出陰陽結界　劇組赴鬼屋取景

讀者迴響

熱門新聞

  1. 吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上
    7小時前4433
  2. 臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她
    11小時前9434
  3. 吳宗憲爆開戰S家！
    9小時前3221
  4. 蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了
    6小時前1810
  5. 趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」
    7/21 15:04208
  6. 樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天
    13小時前44
  7. 4小時前347
  8. 獨／張秀卿上節目「當眾遭趕出攝影棚」
    21小時前146
  9. 吳姍儒踩劉宇寧頭像！「片段燒到微博」網友開砲
    6小時前2410
  10. 大罷免倒數3天「金鐘影帝表態了」
    5小時前210249
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合