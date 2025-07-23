楊紫瓊主演《星際爭霸戰》來了！HBO Max入圍艾美獎「超狂142項」

記者黃庠棻／台北報導

HBO Max締造平台新紀錄，在即將到來的第77屆艾美獎憑藉20部原創作品榮獲142項提名，頒獎典禮將於2025年9月14日在美國舉行（台灣時間9月15日）。

▲《白蓮花大飯店》第3季。（圖／HBO Max提供）

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目前可以在HBO Max重溫艾美獎提名的原創影集，包含《白蓮花大飯店》第3季、《企鵝人》、《最後生還者》第2季、《天后與草莓》第4季、《匹茲堡醫魂》以及更多精彩內容。

▲《最後生還者》第2季。（圖／HBO Max提供）

另外，奧斯卡獎得主楊紫瓊領銜主演，備受期待的科幻電影《Star Trek: Section 31》、奧斯卡獎得主關繼威主演的動作喜劇《狠狠愛》，以及粉絲最愛的Max原創影集《和平使者》第2季和熱門電影《音速小子 3》，也都即將在8月陸續上線。

▲楊紫瓊主演科幻電影《Star Trek: Section 31》。（圖／HBO Max提供）

▲關繼威主演的動作喜劇《狠狠愛》。（圖／HBO Max提供）

不僅如此，HBO原創影集《鍍金年代》第3季最終集將在8月11日上線；《慾望城市：華麗下半場》第3季最終集則於8月15日上線；8月22日可觀賞HBO原創影集《狂怒》最終集。除了大人之外，小朋友也可以在8月9日觀賞《Tom and Jerry Gokko》、8月22日起觀看《功夫熊貓3》同樂。

▲《鍍金年代》第3季。（圖／HBO Max提供）

精選HBO Max艾美獎®提名原創影集

· HBO原創影集《白蓮花大飯店》第3季 – 榮獲24項提名，包括最佳戲劇類影集

· HBO原創影集《企鵝人》 – 榮獲24項提名，包括最佳有限影集或單集獨立精選影集

· HBO原創影集《最後生還者》第2季 – 榮獲17項提名，包括最佳戲劇類影集

· Max原創影集《天后與草莓》第4季 – 榮獲15項提名，包括最佳喜劇類影集

· Max原創影集《匹茲堡醫魂》 – 榮獲13項提名，包括最佳戲劇類影集

· HBO原創影集《龍族前傳》第2季 – 榮獲6項提名，包括最佳奇幻／科幻服裝

· HBO原創影集《神祐家族》第4季 – 榮獲6項提名，包括影集最佳攝影（半小時）

· HBO原創影集《沙丘：預言》 – 榮獲4項提名，包括最佳視覺特效

· HBO原創影集《排練人生》第2季 – 榮獲4項提名，包括喜劇類影集最佳導演（Nathan Fielder）

· HBO原創電影《山之巔》 – 榮獲1項提名，最佳電視電影

HBO Max精選電影

· 《超狗神探》，8月2日上線

· 《音速小子3》，8月9日上線，HBO頻道晚間9點播出

· 《狠狠愛》，8月23日上線，HBO頻道晚間9點播出

· 《Star Trek: Section 31》，8月30日上線，HBO頻道8月31日晚間9點播出

HBO Max精選系列作品

· HBO原創《Hard Knocks: Training Camp With The Buffalo Bills》，8月6日上線

· 《恐龍邦尼的世界》新集數，8月7日上線

· 《少年悍將GO！》第9季新集數，8月10日、28日上線

· 《Talking Tom Heroes: Suddenly Super》，8月14日上線

· 《Happy Face》，8月19日上線

· Max原創影集《和平使者》第2季，8月22日上線