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吳宗憲、Sandy父女同天爆爭議　她轟沒水準：嘴臉難看至極

記者王靖淳／綜合報導

藝人吳宗憲和女兒Sandy（吳姍儒）今（23）日雙雙爆出爭議，分別是被週刊爆料開直播罵女星大小S，以及女兒在節目中把大陸男星劉宇寧的頭像踩在地上，掀起不小討論。為此，網紅陳沂稍早也在社群連發2篇文評論此事。

▲▼陳沂發文酸吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂發文酸吳宗憲、Sandy。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

談到吳宗憲被爆出在帶貨開直播時，痛罵大小S沒家教一事，陳沂指出，吳宗憲不但罵了大小S，還聲稱自己的家庭比對方的更有家教，事後卻強調罵得對象不是大小S，而是黃子佼。為此，陳沂表示：「那個直播上個月就有人傳給我看，清清楚楚是講大小S。大S都走了，吳宗憲還為了帶貨去蹭，嘴臉真是難看至極。」

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▲▼陳沂發文酸吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂痛批Sandy沒水準又不尊重。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

隨後陳沂回顧當年吳宗憲隱婚有四個孩子的事實，並欺騙女星陳孝萱與其交往，而當時大小S表示支持陳孝萱，並公開譴責吳宗憲。如今吳宗憲公開批評大小S，讓陳沂傻眼直呼：「你自己公然說謊隱婚劈腿，不能被譴責？說了就是在講你壞話沒家教？女兒主持爛要毀掉人家的節目也不能被講？」

▲▼陳沂發文酸吳宗憲。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

▲陳沂痛批吳宗憲嘴臉難看至極。（圖／翻攝自Facebook／陳沂）

至於Sandy在節目《小姐不熙娣》因為效果，而把大陸男星劉宇寧的頭像放在地上踩一事，陳沂認為這樣的行為並非單純的效果，而是缺乏基本的尊重，「這根本不是做做效果，就是沒水準又不尊重。你告訴我吳姍儒多有家教我是不信啦！」陳沂提到，此事件可能會對小S的節目造成負面影響，同時也吐槽：「好好一個節目要被不好笑的吳姍儒做垮，還得跟她一起報金鐘冤不冤啊？」

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吳宗憲吳姍儒Sandy陳沂劉宇寧

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