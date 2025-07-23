吳姍儒惹怒劉宇寧粉絲！吳宗憲護航「就是綜藝梗」　叮嚀女兒對話曝光

記者孟育民／台北報導

Sandy吳姍儒在《小姐不熙娣》因為節目效果，將中國男星劉宇寧的頭像踩在地上，引起粉絲怒火，節目發聲明道歉後仍未平息，她也親自發文鄭重道歉：「我對劉宇寧本人完全沒有任何惡意，卻在綜藝表達的拿捏上失了分寸，這是我應該負責的錯誤。」吳宗憲稍早開直播，原本是要解釋砲轟大小S一事，但被粉絲洗版，於是他替女兒護航發聲！

▲吳宗憲開直播。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）

吳姍儒遭到粉絲出征，連帶吳宗憲也被砲轟「家教出問題」，對此他則說：「確實不妥，我也很喜歡劉宇寧，我看了也會不爽，這什麼爛梗，但這就是綜藝梗，劉宇寧帥得不得了，可能網友不爽說他長得像派翠克，綜藝節目不要去誤解。」有網友留言「全台灣都很生氣」，他則笑說：「你最生氣，你代表全台灣？代表你自己就好，綜藝節目就是這樣，本來就會擦槍走火。」

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吳宗憲對於網路上謾罵一片，他說：「謠言止於智者，我也跟女兒說，真的要跟你爸爸一樣做節目嗎？我說『進廚房就不要怕油煙』，這種狀態難免都會有。」

▲吳宗憲替吳姍儒護航。（圖／翻攝自Facebook／吳宗憲）

吳宗憲也提起得罪周遊往事，「我跟他交情10幾年，我說根本不用解釋，但人家兒子看了都不爽，人家家裡有事，我們都第一個跑出來，所以不要去誤解這個關係。」他說也因為曾講過「徐娘扮老，但風韻尤存」，事後親自到飯店道歉，「我講這個話是不對的，我買了水果、宵夜到國聯飯店旁邊跟人家道歉。」