三上悠亞公開擇偶條件！　「棄麵包選愛情」私密感情觀全說了

▲三上悠亞喜收瑪菲司禮物。（圖／記者黃克翔攝）

記者翁子涵／台北報導

「國民AV女優」三上悠亞今（23日）久違來台出席公益活動，她在2023年宣告引退，跨界成為服飾、美妝品牌等的CEO，儼然是新一代商業女強人，台灣電商女王瑪菲司也驚喜現身獻花，除了特別獻上花束到場支持，還特別準備一隻珍藏的限量款labubu KING，瑪菲司說：「昨天三上悠亞到我辦公室，她看到我收藏的labubu一直拍照，聽說她很喜歡，所以決定送她這隻。」讓三上悠亞開心驚呼：「かわいい（好可愛）！謝謝！」

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▲▼ 三上悠亞公開另一半條件。（圖／記者黃克翔攝）



三上悠亞這次來台也特別上瑪菲司的podcast節目，發現原來彼此都是同為獅子座，且生日只差3天，笑說難怪創業觀念與個性上有許多共鳴，聊到感情觀時也發現有相似之處，瑪菲司Mavis詢問面對麵包與愛情殘酷二選一，三上悠亞坦言已創業能靠自己經濟獨立所以不會擔心麵包，會義無反顧的選擇愛情，對於另一半的擇偶條件，三上悠亞透露喜歡有包容力、體貼的男生，對女生不夠尊重或是一直借錢的男生會特別提防。

以女裝與美妝品牌大受歡迎成為CEO的三上悠亞，她感性表示：「過往是以多人出道，自己創業以後，有更多更人的責任，要更努力才能走到今天。」更三上悠亞也宣布10月18日將在台灣舉辦出道以來首次線下粉絲見面會，相關活動資訊及票務細節將於近期公開。屆時將推出限定互動環節與特別企劃，回饋粉絲十年來的支持與陪伴。