台綜藝主持費內幕！1集50萬剩個位數 正妹通告費5千要偷笑：電視圈已死

記者潘慧中／綜合報導

謝忻儘管生活忙碌，仍不時與粉絲分享點點滴滴。她23日便在社群網站寫下台灣綜藝節目主持人、來賓近年的價碼變化，「電視圈已死！已經死了，已經死了，死很久了！」

▲謝忻回應網友貼文。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）



看到有網友發文提及「20年前，節目主持人，一集主持費10-50萬，一個禮拜5集通告藝人一集1萬，一天錄10個通告10萬」，謝忻有感而發地說，「如果是塊狀一個禮拜一次，那主持費超過20是有可能」，但她強調，這種價碼早已成為過去式，「據我所知現在這10年來不太可能有『50』這個價格！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝忻分享台灣綜藝節目主持人、來賓近年的價碼變化。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

談到帶狀節目，也就是一週5集的型態，謝忻透露價格壓得更低，連主持人都有可能只拿到個位數的酬勞，「因為每天都錄相對價格就會被砍，但還是有人會接！因為不賺白不賺。」她更直言，通告藝人現在一集拿超過1萬的非常少，「除非是老屁股，效果非常好，冷笑話講得再爛還是很好笑，我沒有說是誰。」

▲謝忻後來5天才有1個通告。（圖／翻攝自Threads／xiexin1127）



對於外界對藝人行程的誤解，謝忻也特別澄清，「一天不可能有10個通告可以錄！大家去看看現在綜藝節目有幾個，大部分都在重播，哪來的10個通告⋯。」她強調這番話是在心情平和的狀態寫下的，「在電視圈的高峰期我曾經一天趕過5個通告，後來慢慢慢慢5天才有一個通告。」

謝忻Threads全文：



如果是塊狀一個禮拜一次那主持費超過20是有可能。

據我所知現在這10年來不太可能有「50」

這個價格！因為電視圈已死！

已經死了，已經死了，死很久了！

再來你說的一個禮拜五集那個是帶狀

因為每天都錄相對價格就會被砍有時候連主持人的價格都被砍到很低甚至個位數但是還是有人會接！

因為不賺白不賺。

通告藝人一集有超過10,000的非常少除非是老屁股效果非常好冷笑話講的再爛還是很好笑，我沒有說是誰。

其他年輕的妹妹漂漂亮亮的一集通告超過$5000你就偷笑了。

再來補充一天不可能有10個通告可以錄！

大家去看看現在綜藝節目有幾個

大部分都在重播哪來的10個通告⋯，

我在寫這段話的時候語氣和平。

真的。

在電視圈的高峰期我曾經一天趕過五個通告

後來慢慢慢慢五天才有一個通告