潘瑋柏求饒「別讓公司知道我偷吃」！　網笑揪抓包文：先檢查下顎線

記者張筱涵／綜合報導

潘瑋柏日前去吃麵被巧遇且被上傳到小紅書後，22日午間透過微博向粉絲喊話：「各位親愛的面友們，如果在各個麵店巧遇我吃麵，煩請不要發社交媒體，我不想我公司知道我去偷吃，謝謝。」一句「不想公司知道」自嘲式的懇求，讓粉絲笑翻，紛紛留言回應「面友認證」、「好啦，幫你保密」。

▲潘瑋柏發文。（圖／翻攝自微博／潘瑋柏）



這則「偷吃麵」貼文很快登上熱搜話題，微博熱搜關鍵字「潘瑋柏不想公司知道自己偷吃麵」單日閱讀量突破一億，引爆網路討論。網友笑稱他為「泡麵教科書」，讚他對煮麵時間與溏心蛋火候的極致講究；也有粉絲創造新梗「潘瑋『薄』」，調侃他身為「碳水大王」卻與減肥掙扎不休。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲潘瑋柏在麵店被巧遇。（圖／翻攝自微博／潘瑋柏）



其實早在先前，潘瑋柏太太宣云就曾公開調侃他是「麵食成癮者」，還自爆丈夫從小迷戀各式麵點。甚至因為二刷杭州某間麵店導致店家爆紅，一舉一動都牽動「麵友圈」風向。有粉絲笑說：「吃麵前先檢查下顎線還在不在」，也反映他在減肥與美食間的苦戰日常。

除了吃麵話題外，潘瑋柏日前在鄭州演唱會也再創「脫掉名場面」。7月20日演唱《路太彎》時，台下粉絲齊喊「脫掉！」他隨即即興改詞回應「差點變成路太慌」，並笑說：「不能每次都脫掉啦！」互動俏皮又逗趣，成為粉絲間津津樂道的橋段。

潘瑋柏演唱會的「脫衣令」也已成固定橋段，有粉絲高舉「指令牌」助攻，他則以捂耳、搖頭等逗趣反應回應，被讚是「純情大男孩」與「防脫戰歌創始人」。據工作室透露，每場演唱會都會精心設計「驚喜橋段」，與粉絲互動絕不重複，誠意十足。