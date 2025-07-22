啦啦隊女神「疑遭狂粉跟回飯店」　金渡娥發中文求饒：不要來拜託

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊成員、「仁川女神」金渡娥最近來台，並透過IG分享一系列美食照，不料昨（21）日卻突然曬出一張自拍照，甚至還用繁體中文要粉絲別追到她下榻的酒店，貼文及照片曝光後，立刻掀起討論。

▲金渡娥有「仁川女神」封號。（圖／翻攝自Instagram／doa_1224）

金渡娥昨（21）日疑似被熱情的粉絲給嚇到，並透過IG限動PO出一張套著濾鏡的自拍照，只見她無奈地看向鏡頭，同時也用繁體中文寫下「請不要來酒店，拜託了。」內容曝光之後，有網友截圖後轉發到Threads上發文，並指出，台灣部分粉絲對偶像的熱愛，似乎已達到連本人都感到害怕的程度，因此建議金渡娥下次別公開來台日期，避免自找麻煩。

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▲金渡娥要粉絲別追到酒店。（圖／翻攝自Instagram／doa_1224）

隨著金渡娥IG限動在網路上受到討論，有網友也表示，無論偶像在哪裡，似乎都會有這樣的瘋狂粉絲，認為這已不是正常的追星行為，而是對偶像的騷擾，並呼籲大家保持理智，尊重偶像的私人空間，不要讓這些行為損害到台灣粉絲的形象。此外，有網友也批評指出，跟蹤偶像到飯店的行為不但很誇張，且讓人覺得丟臉，並形容那些過度追星的人就像老鼠屎。

▲金渡娥打卡曬美食照。（圖／翻攝自Instagram／doa_1224）