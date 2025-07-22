連晨翔升格準人父！　喜收金曲歌王「重磅大禮」

▲連晨翔和林映彤演出蕭煌奇MV。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

蕭煌奇推出新單曲〈做一個惜情軟心的人〉，MV邀請新銳導演鄔鶴宏執導，並由連晨翔及提名2025年北影「非常新人」的林映彤擔任男女主角，MV故事涵蓋了從18歲到38歲的情感轉變，連晨翔幽默地分享他重回18歲的「秘訣」就是瞳孔放大片，此外，蕭煌奇特地前往拍攝現場探班，並為即將成為「新手爸爸」的連晨翔送上祝賀禮物。

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▲▼連晨翔和林映彤從18歲演到38歲。（圖／華納音樂提供）



在MV拍攝過程中，最讓兩位演員感到最具挑戰的，無非是橫跨20年的年齡角色設定，因此從妝容、髮型及造型，都經過精心設計，男主角連晨翔分享拍攝過程中最大的挑戰是眼神的表現，為了讓眼睛看起來更清澈，不得不依靠「法寶」瞳孔放大片，連晨翔笑說：「從男團退役之後就很少戴了，因為拍戲會遮住眼神；沒想到現年33歲的我還能重回大學生的模樣。」

蕭煌奇在MV拍攝的第一天特地前往探班，這次並未參與演出的他，希望能給導演更多創作空間發揮，他過去很少親自到戲劇拍攝現場，但這次卻難得來到片場並坐在角落，像觀眾一樣在旁感受劇情的張力與氛圍。他更特別帶上滷肉飯探班，並笑稱每當有重大事件時，總會習慣吃滷肉飯。貼心的蕭煌奇，也為近來傳來喜訊的男主角連晨翔準備了「奶瓶界的愛馬仕」，作為他將成為「新手爸爸」的禮物。

這首歌以台語歌詞為基礎，將情感層次與語言的美感相融合，將台語的獨特韻味與情感的深度展現得淋漓盡致。提及這首新歌，蕭煌奇分享：「每次和姚老師合作，他的歌詞總是能觸動我，寫出一些我沒想到但聽了就很有感覺的句子，讓我在唱歌時能更投入情感。我覺得這不只是歌詞好聽，更讓台語歌變得更有深度。」

