日爆紅女星病逝！曾為戲脫衣「手捧巨胸」跳艷舞…離婚養3兒長大

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山麻理（前藝名：中山麻里）於7月12日在東京的醫院逝世，享壽77歲。她在70年代紅極一時，擁有「元祖冷艷美女」的封號，1969年在日劇《青春火花》（サインはV）飾演「椿麻理」（中譯：莊瑪莉）爆紅，並演出多部人氣電視劇、電影，由於當時電視尺度較大，更曾在戲劇中脫衣半裸入鏡，巨乳身材令影迷至今仍印象深刻。

▲「元祖冷艷美女」中山麻理逝世，享壽77歲。（圖／翻攝自X）

中山麻理的祖父是英國人，擁有混血般的深邃五官，高中畢業就踏入演藝圈，成為「東寶藝能」旗下演員，擁有日本娛樂圈少有的高冷美貌，1969年演出排球日劇《青春火花》，日劇創下39.3%超高收視記錄，她因飾演女主角的競爭對手「莊瑪莉」爆紅，還曾參加香港TVB的綜藝《歡樂今宵》。

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▲中山麻理（左3）擁有混血深邃五官，在高收視日劇《青春火花》飾演女主角對手「莊瑪莉」爆紅。（圖／翻攝自X）



而中山麻理同時有高冷美貌與魔鬼身材，曾在《傷痕累累的天使》（傷だらけの天使）扮演脫衣舞孃。當時的日本電視尺度相當大，她曾在鏡頭前脫下和服，露出傲人巨乳，手托胸部輕晃，性感指數破表。同時她在小說家村上龍執導的限制級電影《近乎透明的藍色》中，也有大尺度激情床戲和露胸裸戲。

▲中山麻理擁有高冷美貌、性感身材，曾在日劇演脫衣舞孃，有裸上身鏡頭。（圖／翻攝自X）

當紅的中山麻理在1980年演出電影《近乎透明的藍色》時，與合作的男星三田村邦彥擦出愛火，兩人因電影相戀結婚，她婚後引退演藝圈，並生下3個兒子。然而兩人在1999年離婚，她宣布復出螢光幕，且獨自撫養3個孩子長大成人，當最小的兒子滿20歲成年時，她宣布「母親身分畢業」，從此一邊持續戲劇演出，一邊規劃單身旅遊，曾向媒體表示，自己不是「前女演員」，永遠都是女演員，並以此身份度過了美麗的一生。據日媒《日刊體育報》報導，她去年因健康問題住院，並持續抗病，最後在3個兒子的陪伴下安然離世，守靈與葬禮已經在近親參與下舉行。

▲中山麻理演出限制級電影《近乎透明的藍色》，與男主角三田村邦彥擦出愛火。（圖／翻攝自X）

▲中山麻理與三田村邦彥結婚後引退，但1999年宣布離婚，她復出演藝圈，獨自養3個兒子長大成人。（圖／翻攝自X）