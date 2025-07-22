夏于喬結婚6年甜蜜蜜　「把握休假」劇院約會林書宇放閃

▲夏于喬跟老公林書宇一起去看舞台劇《情人哏裡出西施》。（圖／讀者提供／CTWANT）

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夏于喬日前在台北電影獎頒獎典禮，親自頒發編劇獎給導演老公林書宇，不只在台上哭成淚人兒，還向老公獻上愛的抱抱，閃瞎台下眾人。相隔一週，又有時報周刊CTWANT讀者目擊夫妻倆人一起去看舞台劇《情人哏裡出西施》，台上台下都恩愛無極限。

12日當天，大台北觀眾不是在等看五月天，就是在小巨蛋朝聖G-Dragon演唱會，然而夏于喬跟老公林書宇這對文青夫妻檔，選擇到台北表演藝術中心欣賞明華園的古裝音樂劇《情人哏裡出西施》，當天由孫翠鳳搭檔女兒陳昭婷共同演出，陳昭婷還與卓文萱上演「真假西施」戲碼，爆笑中又有笑有淚。

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▲夏于喬跟老公林書宇看舞台劇的同時順便約會，夫妻倆打扮十分休閒。（圖／讀者提供／CTWANT）

只不過舞台劇上演「真假西施」，但林書宇心中的西施應該是只有老婆夏于喬，當天兩人一身輕便打扮進入會場，夏于喬不同於平時出席活動耀眼亮麗模樣，戴著棒球帽穿薄長袖現身，雖然帽子多少遮掩，但清秀氣質還是認得出是她本人，一旁林書宇則是穿著灰色polo衫毫無遮掩，以兩人的打扮來看，應該是夫妻倆輕鬆又悠閒的假日約會。

據讀者表示夫妻倆當天坐在同為《小雁與吳愛麗》演員曾國城旁邊，十分認真觀賞表演，就連假日約會也都是選擇跟工作相關的表演藝術活動，有共同興趣可以一起參與，難怪夫妻結婚6年也還是甜蜜蜜。林書宇拍《小雁與吳愛麗》時就曾說過，電影劇本就是專門寫給老婆夏于喬，果然助攻老婆一路闖進金馬、台北電影獎入圍，也讓人期待小倆口何時能再合作。

▲夏于喬開心林書宇以《小雁與吳愛麗》拿下台北電影獎最佳編劇。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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