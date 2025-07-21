DAY6本人認證檢查過度引爭議！　「連小學班導名字也要答」

記者張筱涵／綜合報導

韓樂團DAY6日前於7月18至20日舉辦FANCON，卻因現場工作人員對入場者進行過度嚴苛的身分驗證，引發大批粉絲不滿與爭議。

▲DAY6 FANCON入場審查惹議。（圖／翻攝自FACEBOOK／DAY6）



A網友透露，由於過往參加DAY6演唱會都沒有進行本人認證，也沒有多看公告就前往會場，得知要檢查後拿出學生證遭拒，請父親幫忙拍護照個資頁面也不行，最後只好前往警局，在警察陪同下到場，並表示警方已確認是本人，但官方工作人員仍堅持不讓A網友入場。這類情形在網路上有兩派反應，一方認為都有警察背書了應該沒問題，另一方則認為規定有寫清楚可認證的證件。

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然而，另一名B網友則是有帶證件的情況下，被說「長得不像」而被問了一連串的個人資訊，順利背誦住址、身分證號碼還不夠，被要求下載Kakao認證書（類似台灣自然人憑證，可下載各式個人資訊證明）：「但他們還是說需要進一步確認，叫來了組長，甚至要求我出示Kakao的認證文件。我下載好並出示後，他們居然擅自拿走我的手機，還要我下載學校生活紀錄簿。」

下載完後，B網友又被問小學班導的名字，他回答後仍被擋在門外：「兩個組長輪流看著我，一邊說『鼻子沒變啊，眼睛也一樣啊？』但就是不承認我是本人，最後我還是晚了15分鐘才進場。我問他們要怎麼補償這個延遲，他們卻說：「是你自己沒辦法完成身分認證才會耽誤的，我們也沒辦法怎樣」，一句道歉都沒有，反而還擺出一副在較勁的樣子。」

▲Kakao認證書頁面，可線上下載許多個人資訊資料。（圖／記者張筱涵翻攝）



不僅如此，有粉絲指出，工作人員將自己與家人的身分證、門票照片拍攝後上傳至內部群組，引發個資外洩疑慮。專家指出，若未經當事人同意蒐集與使用個資，恐已觸犯《個人情報保護法》，即便不是刑事責任，也可依法提起民事訴訟。

法律界人士表示，若僅為杜絕黃牛票而要求合理範圍內的驗證可被接受，但過度蒐集個資、要求超出必要範圍的文件，如學籍資料，便已逾越標準，恐涉違法。

目前主辦單位尚未對此風波作出正面回應，但相關爭議仍持續延燒。有粉絲表示：「明明只是想好好參加喜愛偶像的活動，卻因繁瑣手續與不近人情的對待被拒之門外，令人心寒。」