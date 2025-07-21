黃氏兄弟瑋瑋「車內調情」被拍！　認「內褲溼了」衣服擰出水

▲ 瑋瑋黃挺瑋與Ozone成員林佳辰合作新歌。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

黃氏兄弟瑋瑋黃挺瑋與Ozone成員林佳辰合作新歌〈沒有寫下的永遠〉，MV由黃氏兄弟的哲哲及許莉廷主演，飾演對彼此有感覺、有些曖昧的好朋友，因許莉廷回台灣暫住哲哲家，讓感情再升溫，但彼此心中的愛卻始終於沒有說出口，許莉廷就找到住處搬走了，而哲哲在送走許莉廷的回程途中竟遭遇一場嚴重車禍。

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▲▼ MV找來許莉廷助陣演出。（圖／索尼音樂提供）

在下午最炎熱的時間要拍攝哲哲開車載許莉廷的戲，哲哲透露，用來拍攝的車子是已經準備報廢、無法啟動的車子，所以也沒有空調，兩人就如同烤乳豬般坐在像被火烤的車子裡談情說愛，哲哲笑說：「這場戲拍完，衣服裡的內搭背心已經溼到可以擰出水來，連內褲也溼了。」車子內的戲份拍完，哲哲直說：「我真的快中暑了，大家有聽過『車內中暑』嗎？」

而瑋瑋和林佳辰則是帥氣地站在翻車現場拍對嘴畫面，兩人上演了「後面有車」的畫面，林佳辰還搞笑說：「我還以為哲哲會一直待在翻過來的車子裡面，讓我們拍唱歌畫面，他就必須倒立著拍，原來沒有，有點可惜。」但在得知男女主角哲哲和許莉廷一早開工，還拍到快要中暑，瑋瑋和林佳辰則是晚間開工，完全沒有被熱到，拍完帥氣對嘴畫面就準備收工，兩人都大呼：「辛苦我們的男女主角了，感謝他們的付出，讓MV更有可看度了！」

