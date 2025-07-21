《鬼滅之刃無限城》3天票房破60億！「原本三部曲花10年」ufotable拚了

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》自7月18日起日本率先上映，根據日本網友估計，該片上映3天票房已經突破60億日幣（約台幣11億元）。而本片難度最高是呈現「無限城」的對決舞台，電影場刊透露原本三部曲製作得花10年。

▲《鬼滅之刃無限城篇》日網估計3天票房已經突破60億日幣。（圖／翻攝自X）

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據日媒報導，《鬼滅之刃》動畫由知名公司ufotable製作，作品自公開放映起，其作畫品質精細被動漫迷津津樂道，當《無限城篇》宣布製作三部曲起，動漫迷紛紛擔心製作時間過長以及製作人員的身體狀況。

根據電影場刊透露，ufotable在製作「無限城」場景時面臨巨大挑戰，由於「無限城」中的建築物縱橫交錯且不斷移動，角色也需要隨之快速移動。為了重現這些場景，最初估計光是使用電腦3DCG繪製技術，一部作品就需要約3年6個月，三部曲則需耗時10年以上。然而，考量到現實情況，ufotable決定大幅提升硬體設備，購置高性能電腦主機以進行最大限度的擴充。再加上，製作團隊不斷發現問題並逐一解決，成功縮短了繪圖所需的時間。

▲《鬼滅之刃無限城篇》上映首週宣傳陣仗大，聲優全員合體。（圖／翻攝自X）

▲無限城決戰舞台製作難度大，不斷變動的建築物，加上角色快速移動。（圖／翻攝自YouTube）



且製作初期，ufotable其他部門還在參與其他作品，隨著作品進度，但部分員工提議之下，最終變成全體員工共同投入的體制，維持作品的高品質並按時完成。甚至在製作場刊定稿時，製作方仍還在最後衝刺階段，因此場刊內容無法完全呈現動畫製作的全部過程。

▲ufotable最初估計三部曲要耗時10年，但擴充硬體設備之下，低調拚5年讓首部曲在2025年上映。（圖／翻攝自YouTube）

此外，「無限城篇」要製作三部曲，大約是在原作漫畫完結、《無限列車篇》2020年上映時期所做的決定，至今耗時5年，終於推出首部曲，並製作出令影迷讚嘆、甘願多次進入電影院反覆觀看的品質。《鬼滅之刃無限城篇》目前票房被推測已經突破60億，超越今年票房地2高的日片《國寶》，目前日本今年票房第一是《名偵探柯南獨眼的殘像》，票房高達144億日幣。