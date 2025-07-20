獨家／李珠珢宣布推出首本寫真！　生日前夕不藏了「絕美照片搶先曝」

記者孟育民／台北報導

富邦悍將啦啦隊女神李珠珢，於今（20日）首度在台舉辦生日見面會，與400位粉絲共度難忘時光。就在現場氣氛最熱烈時，李珠珢親自驚喜宣布：「即將推出第一本個人影像紀實書了！」消息一出，全場瞬間歡聲雷動。她開心問現場粉絲：「我選在今天宣布，大家開心嗎？」獲得滿場熱烈歡呼。隨後她也分享封面上的照片，是她最喜歡的一張，並表示：「能和大家一起度過今天，真的很幸福，也希望以後大家能夠繼續陪著我。」如今寫真書美照也搶先曝光了！

▲李珠珢生日前夕舉辦粉絲見面會，在台上公開喜訊。（圖／尖端出版提供）



《FIGHT FOR ALL 李珠珢的主場日記》收錄將近 200 張不同於應援時刻、充滿故事感的畫面，拼湊出她在新莊球場每一段心跳回憶。此次影像紀實共分為「一般版」及「精裝典藏版」，不論你是珠珢的粉絲，還是一路見證她蛻變的悍將球迷，這本影像書都是珍藏李珠珢主場記憶的最佳選擇！

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▲▼李珠珢首本寫真照搶先曝光。（圖／尖端出版提供）

來自南韓的李珠珢，憑藉精緻甜美的外貌與 170 公分修長身材，被粉絲暱稱為「AI 女神」，是近年話題度最高的啦啦隊新星之一。2025 年，李珠珢加盟中華職棒富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels，正式展開跨國應援新篇章，用每一次登場，贏得球迷的心，人氣居高不下。

▲李珠珢首本寫真書將記錄女神不同面貌。（圖／尖端出版提供）



李珠珢推出首本寫真書，「精裝典藏版」誠意滿滿，高質感專屬封面精裝書、附錄收藏盒、精緻典藏書盒。其中，附錄收藏盒內更空前獨家呈獻三款高質感週邊精品：《「今天也要加油喔！」李珠珢的主場日記 珠光閃閃細纖維布抱枕套》、《「休息一下～記得叫我喔～」李珠珢的主場日記 珠光閃閃流砂造型書籤》、《「猜猜我現在的心情。」李珠珢的主場日記 珠光閃閃雷射燙金寫真卡》。精裝典藏版售價為 NT$2,200 元，將尖端網路書店7月24日 12：00 至 8 月 7 日 23:59 獨家在尖端網路書店開放限時預購（僅限預購，絕不再版）。



