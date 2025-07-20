THE RAMPAGE隊長掉大型行李箱　成員身後幫撿：機場撿過手機4次

記者吳睿慈／台北報導

日本團體THE RAMPAGE from 放浪一族（THE RAMPAGE from EXILE TRIBE）二度來台，他們20日晚間將在Legacy TERA舉辦演唱會，會前先接受台灣媒體聯訪，隊長陣透過流利中文打招呼：「好久不見，我是陣，我很高興我們都能來台北，請多關照。」上次海青來台掉了airpods，爆笑的是，隊裡忘東忘西的人反而是另一位隊長LIKIYA，他自爆曾經掉過大型行李箱，隊友跟在身後撿東西。

▲THE RAMPAGE二度來台。（圖／ LDH 愛夢悅提供）



THE RAMPAGE from 放浪一族20日接受台灣媒體訪問，成員以中文打招呼，RIKU於17歲就來過台灣參加演出，對於台灣點點滴滴牢記在心，更留下來向記者學習台語「水啦」發音，展現旺盛的學習好奇心。

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相隔8個月再度訪台，川村壱馬、吉野北人過去有到龍山寺走走，兩人分享當下許的願望，「希望變幸福，希望變健康一點，那時候有說可以早點來台北演出，然後就真的回來了」，願望真實成真，兩人豎起大拇指表示「讚」。

特別的是，上次來台海青掉了一邊的airpods，他笑喊：「airpds現在可能掉在台灣某個海邊了，原本是掉在路上，但它慢慢地往海邊方向移動。」回去日本後秒買了新的耳機。但其實隊裡最會掉東西的人不是他，隊長LIKIYA站起來自首：「我最常忘東忘西，有一次忘記了大型行李箱。」所有人大笑。

▲THE RAMPAGE隊長最健忘，成員在身後幫撿東西。（圖／LDH愛夢悅提供）



隊長LIKIYA自招掉過包包、皮夾、手機等物品，其中最不可思議的是行李箱，「再跑日本國內巡演時，搭飛機時在機場先忘記一次掉了我的行李廂，是成員幫我拿的，後來去演唱會會場也忘記了，回去時候又忘記了。」一天掉了3次行李箱。

RIKU笑喊：「我滿常幫LIKIYA拿東西，在機場幫他撿了4次手機，我們很喜歡看到他在找東西的狀態，會很開心。」LIKIYA也笑喊「大家都會提醒我」。二度來台與粉絲見面，浦川翔平代表喊話：「台灣粉絲我愛你們，有很多粉絲沒辦法買到票來現場，希望今天進場來看演出的粉絲，把我們這份愛分享出去給更多喜歡的人。」川村壱馬也承諾會把日本巡演的表演內容原汁原味帶來台灣。