歐陽妮妮6月兒「起床一堆眼屎」！醫檢查驚見：裡面都發炎了 緊急動手術

記者潘慧中／綜合報導

張書豪與歐陽妮妮2024年6月宣布結婚，半年後迎來寶貝兒子，不時會和粉絲分享家庭生活。他20日在社群網站透露，小孩原本起床都有一堆眼屎、外加淚眼汪汪，經查得知是鼻淚管阻塞，前陣子才決定帶去看醫生。

▲睦睦一出生就有鼻淚管阻塞問題。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



張書豪透露兒子一出生就有鼻淚管阻塞問題，試過點藥水、按摩等方式後仍未改善，「到6個月，爸爸我真的覺得還是要去找厲害的看看。」他表示，一開始也猶豫過是否等到自然痊癒，但最終仍決定尋求更進一步的醫療協助。

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▲歐陽妮妮和張書豪本來想觀察到小孩滿1歲。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



就診過程中，醫師確認張書豪兒子的情況後，詳細說明疏通手術流程與風險。張書豪坦言當下聽到要動手術，有些不敢相信，「想說真假？這麼快要嗎？」但醫師態度專業、語氣溫柔，讓他與歐陽妮妮都安心地做出決定，「那就做吧～。」

▲睦睦緊急接受手術。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



「短短5分鐘，只有麻醉藥水，沒有開刀，純手技，沒有後遺症。」張書豪回憶起孩子接受疏通當下的情景，仍難掩心疼：「雖然睦睦第一次到哭成這樣，心疼到快不能呼吸，但從那天起，他就再也沒有淚眼汪汪，也沒有早上起床一堆眼屎的情況了。」

▲張書豪慶幸沒有拖延下去。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



張書豪坦言原本抱著觀察心態，「醫學上，大部分的嬰兒在一歲前鼻淚管阻塞問題會自己好」，沒想到檢查時，醫師一插入生理食鹽水測試針管後，立刻指出「裡面都發炎了」，讓他慶幸沒有拖延，「再拖的話有可能蜂窩性組織炎，真的是好險有去。」