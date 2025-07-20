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哭著上廁所「每尿一滴都煎熬」！徐凱希掛急診…醫驚：再晚就變腎臟炎

記者潘慧中／綜合報導

由《我愛黑澀會》出道的徐凱希日前上節目坦言，她一到夏天就特別容易受到婦科問題困擾，「我就是婦科受災戶。」她感慨地說，年輕時還能靠多喝水或吃蔓越莓緩解症狀，但過了30歲明顯感覺「好像不是那麼好解決」。

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲徐凱希自稱是「婦科受災戶」。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

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談起一次特別嚴重的經驗，徐凱希表示當時正好在出外景，雖然因憋尿引發尿道炎，但連續3天都工作到「醫院都關了」，她就沒有馬上看到醫生。直到某晚痛到極限才驚覺事態嚴重，「我在上廁所的時候，是哭著上完，太痛了！」

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲▼徐凱希有次嚴重到哭著上完廁所。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

「那個痛很像是你在很深處的地方揪在那邊，灼熱感。」徐凱希形容當下的痛感。想到就忍不住握緊拳頭，「每尿一滴都是煎熬，就真的很不舒服，真的很痛！」

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲徐凱希忍痛錄完影才掛急診。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

最終，徐凱希忍痛完成錄影後，立刻直奔急診。醫師也驚呼好險她有及時就醫，「不然那個如果再嚴重的話，之後會變腎臟炎。」這次經驗也讓她更加重視婦科保健，並提醒大家千萬不要忽視身體的警訊。

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲徐凱希如果再拖下來恐變腎臟炎。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

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徐凱希

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