11年前合作張鈞甯男友仍有聯絡！施名帥被問「朱芷瑩懷孕」全說了

記者黃庠棻／台北報導

公視學生劇展喜迎20周年影展，今（19）日邀請金獎演員施名帥、傅孟柏出席參與，兩人都是藝大畢業，曾拍過不少學生短片，2014年施名帥參演柯汶利導演的《自由人》，一舉入圍金鐘迷你影帝。

▲施名帥、傅孟柏出席「公視學生劇展20週年影展」活動。（圖／公視提供）

施名帥透露自己這幾年都和柯汶利導演有聯絡，不過大多都是獲獎時恭喜彼此，只不過並不曉得對方與張鈞甯的戀情，坦言自己也是透過新聞才曉得，直呼「我覺得很棒，祝福！」另外與他合作《灼人的秘密》的導演趙德胤也被傳與趙麗穎熱戀中，他先是脫口「我覺得很厲害，很恭喜他！」但立刻說道「到底是真的還假的？我怎麼不知道。」強調自己不會打聽人家私事「這個很失禮。」

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▲施名帥、傅孟柏出席「公視學生劇展20週年影展」活動。（圖／公視提供）

不僅如此，施名帥的老婆朱芷瑩去年凍卵，他今天談及此事，表示彼此都太忙，目前還沒有「拿來用」，不過身邊好友都升格當爸媽，他其實一直都有在吸取朋友的爸爸經「重點是現在能睡飽就睡飽，盡量把自己EQ控制好，再來就是你一定會很開心享受。」

▲施名帥、傅孟柏出席「公視學生劇展20週年影展」活動。（圖／公視提供）

最後，施名帥話鋒一轉笑說「聽起來都是騙人的，好好享受在廁所的時光，以及在車上要回到家前的10分鐘。」雖聽起來累人，但他坦言還是想要有孩子「聽起來都是甜蜜的負擔，還是有愛的部分比較多。」