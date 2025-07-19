師大夜市「超辣中空妹」其實是小龍女！褲子穿超短 一轉身驚豔42萬人

記者潘慧中／綜合報導

李恩菲（菲菲）2025年1月離開樂天球團，隨後證實加入味全龍球團，Instagram粉絲數高達42萬。常分享生活點滴的她，19日上傳一段剛染完頭髮、亮麗走上街頭的影片，立刻吸引上千人按讚！

▲李恩菲現蹤師大夜市附近。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



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畫面中，可以看到李恩菲現蹤師大夜市附近，一頭紅色及腰長捲髮相當映襯她的白皙膚色。身穿一件大挖肩灰色背心，秀出性感的肩頸線條，短版中空剪裁更是完美襯托出纖細腰身。

▲▼李恩菲穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



李恩菲下半身則搭配激短褲和長馬靴，自信展現鉛筆腿。她靠在路邊的欄杆，時而舉高雙手撥弄頭髮、時而對著鏡頭露出甜美笑容，一轉身，若隱若現的屁股蛋讓火辣程度破表！

▲李恩菲隱約露出屁股蛋。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



事實上，李恩菲2019年先加入樂天球團，2024年升為白隊隊長後，隔年卻宣布離開，不久後便證實轉往味全龍球團，成為「小龍女」，並在今年6月獲選TPBL2024-25賽季年度啦啦隊員。

▲▼李恩菲人氣很高。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

