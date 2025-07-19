15年閨蜜！唐寧緊擁蔣祖曼甜喊「真愛不只愛情」　分隔兩地感情更濃

記者張筱涵／綜合報導

唐寧16日在Instagram分享與閨蜜蔣祖曼的一系列合照，兩人輪流從背後擁抱對方，畫面甜蜜有愛，讓粉絲直呼「這才是真閨蜜」。唐寧更寫下真摯文字，感性告白：「誰說真愛只發生在愛情裡？」

▲唐曼和蔣祖曼相識15年。（圖／翻攝自Instagram／leilakong1205）



唐寧透露，與蔣祖曼從相識至今已有15年，縱然如今分隔兩地、聯絡時間變少，感情卻始終如一，甚至更加深厚，「每一次聊天都係無縫接軌」，更直言對方是她「此生摯友（She’s my person）」，並開心放閃：「其實我並不是想發表什麼偉論，純粹想放閃一下罷了！」她不吝讚美好友，直言：「我覺得我這位朋友是全世界最漂亮的人人！人美心又善！」

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除了曬友情，唐寧也分享兩人再次重遊萬佛寺的趣事，笑說12年前曾在登山途中因體力不支暈倒，如今再訪原地不但順利攻頂，還感慨當年體能太差：「證明年輕不代表身體好，有做運動，身體是一定會好的！」這次一系列質感照片，也多虧蔣祖曼介紹專業攝影與造型團隊，唐寧也特別在貼文中感謝對方安排，展現兩人不只是閨蜜，更是彼此生活中不可或缺的角色。

▲唐曼和蔣祖曼重現當年合照。（圖／翻攝自Instagram／leilakong1205）