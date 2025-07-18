李娜恩霸凌風波4年後正式回歸！　「挑戰轉型」引韓網群嘲

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星李娜恩是女團APRIL出身，怎料2021年爆出曾霸凌前隊友李玹珠，形象因此跌落谷底，2022年簽給演員經紀公司Namoo Actors，至今三年多未能推出正式參演的作品，如今，韓媒報導指出她即將透過新劇《I Shopping》回歸螢光幕。

▲李娜恩確定正式回歸螢光幕前。（圖／翻攝自李娜恩Instagram）

根據韓媒報導，李娜恩經紀公司Namoo Actors於18日正式對外宣布，她已確定出演ENA最新電視劇《I Shopping》（暫譯），展開久違的演員活動。《I Shopping》是一部充滿緊張氣氛的動作驚悚劇，劇情講述一群被養父母拋棄、在死亡邊緣掙扎求生的孩子們，為了生存與復仇而展開的激烈故事，李娜恩在劇中飾演遭遺棄的孩子「昭美」，雖懷抱創傷，卻依然充滿活力、堅強地生活。

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▲李娜恩在新劇中飾演被遺棄的孤兒。（圖／翻攝自李娜恩Instagram）

李娜恩過去主要以青春校園題材作品為主，這次則首次挑戰動作驚悚類型的劇集，備受外界關注。自爆發霸凌爭議以來，她除了退出主演作《模範計程車》以外，僅以客串形式短暫出現在《財閥X刑警》、《Crash》之中，此次正式回歸的消息一傳出，韓網風向也依舊不友善，而最終成果與迴響還是得等到作品播出後，才能見真章。