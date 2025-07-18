Red Velvet Joy同框親妹妹！「五官神韻激似」笑稱：像女兒一樣

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團Red Velvet成員Joy 18日登上《我獨自生活》，前往親妹妹新婚宅探訪，展現姊妹深厚情誼，姊妹倆神似的五官以及神韻，立刻就引起了熱烈討論。在節目預告中，Joy與妹妹露出如出一轍的燦爛笑容，彷彿雙胞胎一般。

▲Joy與妹妹一起登上節目。（圖／翻攝自MBC）

Joy此行沒有空手而來，為新婚夫妻準備了一大袋精心挑選的實用禮物，讓妹妹與妹夫驚喜萬分，感動地表達感謝。兩姊妹之後還一同帶著愛犬散步，Joy趁機對妹妹傾訴滿滿關愛與擔憂，開啟溫馨姊妹模式，妹妹在聽著關心話語時悄悄落淚，Joy也忍不住紅了眼眶。結尾，兩人結束散步後與妹夫一同享用親手準備的溫馨家宴，畫面相當感人。

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▲JOY在妹妹家中享用夫妻倆準備的大餐。（圖／翻攝自MBC）

作為三姊妹中的長女，Joy自小就扛起照顧妹妹們的責任，甚至從小學二年級開始就帶著她們一起去澡堂，她也在節目中坦言：「每次看到妹妹們，就像看到自己的女兒一樣。」罕見展露出了身為長女的柔軟內心。

此前，Joy於2025年初宣布與老東家SM續約，承諾將與SM攜手，努力向粉絲呈現更多元的魅力。SM娛樂也表示：「繼瑟琪和Irene之後，我們很高興能與Joy繼續保持這段美好的合作，我們將全力支持她作為Red Velvet成員、SOLO歌手Joy以及演員朴秀英發揮她的無限潛力。」