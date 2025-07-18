江蕙復出才唱4場...又有驚人變化！　「帶領萬人祈福」：天佑台灣！

記者蔡琛儀／台北報導

天后江蕙（二姐）今（18日）在高雄巨蛋開唱，她大讚高雄是美食之都，工作人員今天特地準備「北港蔡三代筒仔米糕」以及「前金肉燥飯」，讓二姐吃得相當開心，上週才說胖了2公斤，今天又說胖了半公斤，打趣表示不能輕易說要節食，宣布收回「絕對節食」。

▲江蕙今晚在高雄巨蛋舉辦第四場演唱會。（圖／寬宏提供）

她也提到身上的華服非常重，「我可以脫衣服嗎？真的很重，我還能夠唱這麼難唱的歌，我覺得我也是很會唱。」台下歌迷大喊誇她很漂亮，讓她開心不已，「這種年紀，能有這種身材我很滿意了，年紀只會增加，但是心態要變年輕，不要被年紀影響。」

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除了享用美食，二姐趁空檔前往衛武營朝聖音樂會《悲慘世界》，她直呼很感動又享受，「看完之後，覺得大家怎麼都這麼會唱，有打擊到我的自尊心，每個人都演得好、唱得好，但是我想想，不會啊，我也唱得不錯。」

▲江蕙自曝高雄美食太多，又胖了半公斤。（圖／寬宏提供）

先前颱風丹娜絲造成嘉義、台南部分地區災情慘重，二姐表示當時看到「覺得怎麼會變成這樣」，自己在嘉義出生、高雄長大，而媽媽是台南人，都是她的故鄉，希望老天爺保佑這塊土地，面對恐將來襲的薇帕颱風，二姐帶領大家一起祈福，「剛剛唱〈月娘啊聽我講〉，希望這首歌可以影響颱風不要來，天佑台灣，這塊美麗的土地，請大家跟我說『颱風閃閃閃』，要說三次才有用。」