朝聖GD開唱「坐包廂拍片」遭批只會蹭！Makiyo：心可以再寬大點嗎

記者陳芊秀／綜合報導

女星Makiyo（川島茉樹代）日前參加南韓天王G-Dragon（GD，權志龍）在台北小巨蛋舉行的演唱會，連日來分享多張與友人在觀眾席的合照，更PO出進小巨蛋包廂的影片，沒想到卻遭網友批評「只會蹭」、「不要沾GD去讓自己曝光」。對此，她18日凌晨發文反擊：「你們的心裡面可以再寬大一點嗎？」

▲Makiyo朝聖GD演唱會，連日來發文引發批評。（圖／翻攝自臉書／Makiyo川島茉樹代）

Makiyo發問：「『蹭』是什麼時候流行的？」她強調自己只是分享日常，不解為何會遭到質疑，「難道以後大家都不要拍照？也不要再玩？也不用交流？你們說什麼都是蹭。」她進一步表示，自己從不干涉別人的交友或發文方式，「難道以後大家都不要拍照？也不要再玩？也不用交流？你們說什麼都是蹭？」她強調只是想開心分享看演唱會的經驗與心情，卻被曲解動機，「我好希望你們的心裡面可以再寬大一點嗎？難道我就不能跟大家說我今天去看誰的演唱會？所以我今天做了什麼事情我也不能說？或者是我今天認識新朋友？」

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▲Makiyo分享小巨蛋包廂影片，遭網友批評「只會蹭」。（圖／翻攝自臉書／Makiyo川島茉樹代）

最後，Makiyo解讀網友口中的「蹭」，其實是想說「羨慕、嫉妒、恨」的情緒，「羨慕嫉妒恨我覺得這個比較可愛」她呼籲大家多一點包容與寬容，「不要再說這一些話，我希望大家都不要想那麼多開心一點，愛你們」。

▲Makiyo發文：「你們的心裡面可以再寬大一點嗎？」（圖／翻攝自臉書／Makiyo川島茉樹代）

【Makiyo全文】

我真的很想要一個問題：「蹭」是什麼時候流行的？

我跟你們說我從來都不會去管人家，你們要跟誰當朋友然後在FB IG 抖音po文而已不是嗎？

難道以後大家都不要拍照？也不要再玩？也不用交流？你們說什麼都是蹭...

真的我好希望你們的心裡面可以在寬大一點嗎？

難道我就不能跟大家說我今天去看誰的演唱會？所以我今天做了什麼事情我也不能說？或者是我今天認識新朋友？

我再跟你們說 蹭

就是你們想說的羨慕嫉妒恨開始的吧？

羨慕嫉妒恨我覺得這個比較可愛

但不要再說這一些話

我希望大家都不要想那麼多開心一點

愛你們