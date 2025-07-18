41歲陸網紅「西藏自駕中」猝逝！才PO空拍機登頂片…竟成最後身影

記者陳芊秀／綜合報導

大陸旅行網紅郭建峰於7月13日在西藏自駕旅遊中不幸逝世，享年41歲，妻子悲痛在社群發文告知親友，粉絲得知後紛紛湧入其帳號留言哀悼。他也是當地知名鈦金屬品牌的創辦人，私下喜愛分享自駕露營影片，同時也直播帶貨，累積一票忠實粉絲，告別式多達2、3百人前來致哀。

▲大陸旅行網紅郭建峰在西藏自駕途中猝逝，享年41歲，他也是知名鈦金屬品牌老闆。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，網紅郭建峰是陝西鈦金屬品牌「鈦途TiTo」的老闆，專門研發鈦合金戶外產品，同時也是旅行博主，時常分享露營、自駕旅遊影片，吸引8.6萬人追蹤。他7月3日起開始了單人單車西藏自駕之旅，並每日更新旅途視頻。最後一次更新是在7月12日中午，畫面顯示他站在車頂，背景為拉薩布達拉宮，以空拍機拍出身處美景中的壯闊場面，沒想到竟是最後身影。然而隔天凌晨，他在拉薩突然離世，妻子於社群軟體群組發出訃告，哀痛寫下「在最熱愛的地方走完最後一程」。

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▲郭建峰上傳西藏用空拍機拍攝的影片，不料隔天傳出離世消息。（圖／翻攝自微博）

▲妻子悲痛證實噩耗。（圖／翻攝自微博）



郭建峰的告別式於7月16日在陝西寶雞寶福山陵園舉行，現場有眾多親友、同行及粉絲前來送別。據陵園工作人員透露，追悼會到場人數達2、3百人，足見他在當地的影響力。他的公司工作人員面對媒體採訪時，表示不便透露更多細節，但長嘆一口氣證實噩耗。有關他的死因，警方並未公布具體細節，但部分報導推測可能與發生高山症或心因性猝死有關。