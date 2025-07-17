Super Junior出道20年人氣不減！《音銀》投票衝200萬「破平台新紀錄」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天團Super Junior迎來出道20周年，推出了第12張正規專輯《Super Junior 25》，主打歌〈Express Mode〉也寫下優秀成績，為了歡慶20周年，9名成員們以完全體上了各大音樂節目打歌宣傳，粉絲這次也是卯起來應援，讓他們在三大音樂節目的事前投票環節中，接連奪下第一名，寫下新紀錄。

▲Super Junior紀念20周年的回歸活動，掀起很大迴響。（圖／翻攝自Super Junior官方臉書）

在KBS音樂節目《Music Bank》的事前投票中，Super Junior透過AllChart App共獲得2,029,830票，足足比第二名多出1,087,542票，不僅穩坐第一，更刷新AllChart平台在該節目歷來的最高投票紀錄。另一方面，Mnet《M Countdown》事前投票結果也備受矚目，Super Junior以34.4%的得票率險勝BLACKPINK（31.7%），展現強大的粉絲動員力。

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▲Super Junior的事前投票數打破AllChart App紀錄。（圖／翻攝自Super Junior官方臉書）

而在《Show Champion》中，Super Junior更以超過998萬票、得票率46.86%奪冠，與排名第二的 TWICE差距超過318萬票，創下近期最大差距之一。在一連串佳績背後，少不了粉絲「E.L.F」的強力後援。由於是20週年里程碑，成員們卯足全力展現實力的同時，粉絲也全力動員，希望能讓 Super Junior拿下更多音樂節目獎盃。