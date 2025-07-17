戲劇圈痛失2演員！凱莉揭和權樂生前私訊淚崩　認走不出傷痛：我做不夠多

記者孟育民／台北報導

曾演出電影《周處除三害》的單口喜劇演員權樂（本名：李祖樂）今年3月被證實離世，然而事隔一個月，天殘也在生日當天爆噩耗，喜劇圈一連痛失2演員，讓外界悲痛不已。百靈果凱莉日前在《范琪斐的美國時間》提及已逝的好友，坦言有些喜劇演員很愛講死亡笑話，沒想到真實故事上演，在得知權樂死訊後，回頭看兩人對話訊息，講到此處突感慨落淚說：「我做不夠多。」

▲凱莉提到權樂淚崩。（圖／翻攝自YouTube／范琪斐的美國時間）

凱莉提到權樂說：「他講很多輕生笑話，但沒人想到他會執行，而且我完全沒有看見徵兆，所以他就是默默的做了。」凱莉表示權樂對大家來說是「喜劇演員的喜劇演員」，平常很喜歡他的段子，聊到事後回頭看兩人的訊息，突然忍不住情緒落淚說：「我跟他私訊，他說『剪了很多影片，可不可以放在我們的頻道』，然後我跟他說要再看看，因為我覺得不適合。」讓凱莉自責說：「是不是我做不夠多。」

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▲凱莉忍不住情緒落淚。（圖／翻攝自YouTube／范琪斐的美國時間）

凱莉透露深陷在好友離世的情緒走不出，當得知天殘離世時，還詢問GPT該怎麼辦，接連痛失2位好友讓她衝擊極大，「是不是我做不夠多，也你會想他們，覺得怎麼會這樣，妳也不想去怪任何人，會陷入很生氣，會覺得是誰對他不好？過幾天又覺得是他們的選擇，我也想尊重他們，因為沒人逼他們，就會在搖擺不定的情況下很痛苦。」

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