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78歲港星羅家英4度罹癌！不化療「打女性荷爾蒙針」繼續登台演出

記者陳芊秀／綜合報導

78歲香港資深男星羅家英5月公開透露前列腺癌復發，這已是第四度對抗癌症。不過他這次選擇不接受傳統化療與電療，在醫師告知下，施打女性荷爾蒙針抑制癌細胞擴散。

▲▼78歲羅家英4度罹癌！不化療「打女性荷爾蒙針」。（圖／翻攝自微博）

▲78歲羅家英4度罹癌，抗癌之路已經超過10年。（圖／翻攝自微博）

據港媒《明周娛樂》報導，羅家英最早在2004年發現肝臟右邊有癌細胞，開刀切除後10年（2014），又發現左邊肝臟有癌細胞，為此再手術切除，然而3年前發現前列腺出現癌細胞，且情況比較嚴重，需要整個前列腺切除，而他並未流露出驚慌，還笑稱能切就切。

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面對第四度罹癌，羅家英表示，現在正有新舞台劇演出，問醫師如何治療，醫生說可打針吃藥，抑制癌細胞不要發展太快，且藥物副作用是令人感到疲累，他為了避免影響演出，表演結束後才服藥。

醫師還告知打針治療是注射女性荷爾蒙。他一聽嚇了一跳，問醫生會不會因此變女人聲？醫師說這種治療方式不會導致性別改變或聲音變尖，而是透過降低男性荷爾蒙濃度來抑制癌細胞成長。

▲▼78歲羅家英4度罹癌！不化療「打女性荷爾蒙針」。（圖／翻攝自微博）

▲羅家英接演舞台劇，抗癌藥物副作用會令人疲累，為此總在演出後才服藥。（圖／翻攝自微博）

不過，羅家英也坦言，這種治療須持續7、8年才能見效，未來若需要再進一步接受化療或電療，自己可能已經88歲，「我今年79歲，知道自己只有8年命，反而覺得好開心，完全沒有懼怕，到時我和大家說我走啦，以後在天上見，或者下世再見。」

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羅家英

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