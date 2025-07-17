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海外首場演唱會寵台粉！　中島健人遵守承諾9月開唱「三階段」賣票

記者吳睿慈／台北報導

日本偶像中島健人將於9月14日再度來台，預計在Zepp New Taipei舉辦個人演唱會 「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」。本次演出不僅是他時隔1年來台，更是他首度以歌手名義在海外舉辦專場演唱會，備受海內外歌迷矚目。

▲▼▲▼海外首場演唱會寵台粉！　中島健人遵守承諾9月開唱「三階段」賣票。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲海外首場演唱會寵台粉，中島健人遵守承諾9月開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

中島健人2011年以星達拓旗下男子偶像團體Sexy Zone（現名為「timelesz」）成員身份正式出道，憑藉亮眼外型、風趣個性與一連串「神對應」的魅力時刻，迅速擄獲大批觀眾的心，直到2024年3月自團體畢業後，他全力投入個人發展，在戲劇與音樂領域持續展現嶄新風貌。

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▲中島健人神顏撩妹：跟我一起回日本！1200名台粉被迷暈。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲中島健人2024年為了戲劇來台舉辦見面會。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

後來他與黑暗系搖滾音樂人Tatsuya Kitani共組雙人音樂組合「GEMN」，並為超人氣動畫《【我推的孩子】》第二季獻唱主題曲〈Fatal〉。該曲以其魔性旋律與魅力舞蹈掀起全球社群模仿熱潮，引發高度關注。緊接著，他又在主演日劇《しょせん他人事ですから ～とある弁護士の本音の仕事～（暫譯：反正與我無關～某位律師的真實工作）》中，化名「HITOGOTO」推出虛擬音樂企劃，顯露出獨一無二的才華，持續展現靈活多樣的音樂動向與素養。

中島健人過去曾為戲劇見面會活動造訪台灣，當時大量歌迷湧入松山機場熱烈迎接，令他對台灣歌迷的熱情印象深刻，開心比出經典招牌動作「Sexy thank you」，並親口承諾：「一定會盡快再來！」這次他終於實現約定，將帶著最真實的自己，再次站上台灣舞台，邀請所有支持他的歌迷一同見證屬於他的全新篇章。見面會門票採三階段形式販賣，預計於17日開始登記抽選。

中島健人見面會詳情：

演出時間：2025年9月14日（日）17:00開場 / 18:00開演
演出地點：Zepp New Taipei
票　　價：1F站席 NT$ 3,200 / 2F座席A區 NT$ 3,200 / 2F座席B區 NT$ 3,000 / 2F站席 NT$ 2,800 / 身心障礙優惠席 NT$ 1,600

售票時間：
台灣在住登記抽選：2025年7月17日（四）15:00～2025年7月23日（三）13:00
全球登記抽選：2025年7月28日（一）13:00～2025年7月30日（三）13:00
一般販售：2025年8月13日（三）12:00

※視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。

登記抽選：https://reurl.cc/DqNVkR
一般販售：https://reurl.cc/LavkK7

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