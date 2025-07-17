評論／胡瓜打破網紅定式！用「初心」創造流量密碼

文／記者許逸群

綜藝天王胡瓜主持的網路節目《下面一位》開播一年多來，以其獨特的視角與溫馨內容，在數位洪流中開闢了一片新天地。事實上，胡瓜一直懷抱著對觀眾更深層次服務的熱忱，甚至一度急著「做更多節目」來回饋觀眾，但也因為太太丁柔安的勸導，才讓他稍稍放緩腳步。

胡瓜總是在想如何為觀眾做更多，但丁柔安卻常常「苦勸」他：「與其做很多但影響到自身狀態與演出，那也是對不起觀眾。」正是這份疼惜與提醒，才讓胡瓜稍稍放緩腳步，但他為觀眾付出的那份初心，卻始終未變，也正是在這份初心引領下，在競爭激烈的數位平台中，他仍能建立起獨樹一格的定位。

▲胡瓜主持網路節目到處奔波，什麼都願意嘗試。（圖／「下面一位」提供）

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資深藝人的魅力，意外對上網路流量密碼

《下面一位》的來賓橫跨各年齡層與領域，話題豐富。然而，出人意料的是，其中一集邀請資深藝人黃西田的訪談，竟突破160萬觀看人次，穩坐頻道開播以來的觀看冠軍，遠超多位知名網紅或當紅藝人來賓的表現，顛覆了人們對「網路流量密碼」的刻板印象。

黃西田的案例顯示，資深藝人也能在網路平台擁有驚人影響力。他樸實溫和的談吐、真誠的人生分享，以及橫跨歌唱、主持、戲劇的深厚歷練，都讓他在節目中自然流露一種「時間淬鍊的厚度」，這恰巧與某些觀眾內心的情感需求不謀而合。

▲▼胡瓜合體黃西田的影片飆破160萬人次觀看。（圖／翻攝自YouTube／下面一位）



對長輩市場的深耕與回報

胡瓜多年來始終以「為觀眾服務」為核心，不刻意迎合潮流，也不執著年輕化包裝，反而選擇聚焦過往在電視台難以深入開發的長輩族群。節目內容涵蓋人生歷練、健康議題、懷舊氛圍，逐步累積出一批忠實觀眾。

在現今YouTube生態中，多數頻道仍以18至35歲為主要目標，但事實上，越來越多中高齡觀眾正積極學習使用網路，並尋找適合自身節奏與興趣的影音內容。《下面一位》正好填補這一缺口，其風格不急不躁，反而像是晚輩與長輩的親切對話，這種節奏，正是許多資深觀眾內心所期盼的「被傾聽」。

黃西田那集的高觀看數，也體現了這股平時低調卻不容忽視的「沉默力量」。與年輕人偏好快速互動、短秒刺激不同，長輩觀眾往往更看重內容溫度與可信度，雖然留言不多、轉發不頻，但一旦建立信任，反而能帶來更持久穩定的黏著度。

▲胡瓜樂意與新生代網紅（蔡阿嘎）交流。（圖／「下面一位」提供）

胡瓜的數位轉身：不只是主持，更是理解人心

胡瓜多年來累積的主持經驗，不僅讓他在節奏掌握上游刃有餘，更懂得如何「聽懂來賓」，這讓節目多了情感與層次。他沒有用網紅套路製造話題爆點，而是選擇做有溫度、有餘韻的對談。

他不以「轉型」自居，而是用節目的方式去貼近新的平台與觀眾。比起流量競技場裡一日爆紅、一日淡出的短期紅利，胡瓜所經營的，是一種穩定而深層的長期關係。他不是打破網紅模板，而是另闢蹊徑，為資深觀眾開啟了一條可以安靜觀賞、安心傾聽的數位新路徑。

胡瓜的案例完美展示了「爆款定律」中「差異化定位」、「挖掘潛在市場」和「利用既有影響力進行跨界滲透」的精髓。他不是硬要迎合年輕人的口味，而是用自己的特色去吸引了「被忽視」的觀眾群，創造了一個意想不到的市場藍海。