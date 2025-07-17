辛曉琪驚曝住院！　病房外目睹「遺體蓋布」…心惆悵：走時都一樣

記者陳芊秀／綜合報導

63歲「療傷歌后」辛曉琪驚傳住院！她17日在臉書發文，自己在6月初曾住院，並談及住院期間的觀察與體悟，其實她5天前才在桃園登台演出，完全看不出身體出狀況，網友湧入留言關心：「一定要保重身體！」

▲辛曉琪驚曝6月初住院，歌迷震驚湧入留言關心。（圖／翻攝自臉書／辛曉琪）

回想住院的經歷，辛曉琪提到隔壁病房一位「阿北」會不定期慘叫，忍不住關心對方情況，護士笑說「沒有啦，他只是想讓我們知道他的存在。」她還目睹到病房外一場突如其來的喧鬧，咆哮男在護理站大聲嚷嚷參加過活動、遊行很了不起，甚至有肢體威脅，「好像所有人他都看不順眼，還要動手暴力醫護人員」，讓她躲在病房內心驚不已，幸好最後對方被請走，病房再度歸於平靜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

住院期間，辛曉琪由護理人員推輪椅接送去檢查，途中見到穿制服、戴口罩的男子，直覺是葬儀社的人，眼睛餘光看到逝者遺體覆蓋著深棕色的布推至病房門口，她心中默默致哀，回病房後心中泛起惆悵，感嘆「人一生再風光無限，走時都一樣，帶不走一片雲彩，這個世界風照吹，雨照下，人們照常生活！」

辛曉琪沒有提及住院原因，並表示住院期間雖不若影集《The Pitt（匹茲堡醫魂

）》那樣緊湊繁忙，但感受到醫護人員細膩周到的照顧。她特別提到閨蜜準備許多補氣高蛋白的食物，幫助她迅速調養恢復，也感謝親友的關心陪伴。她自認平常已經很注意很在乎保養、很自律，但這次「重新思考調整了該調整的」，最後寫下：「感受當下、珍惜當下！吃好、喝好、睡好，把日子過好！祝福大家否極泰來，健康平安！」

網友輪番留言給辛曉琪「身體健康萬事如意」、「工作再忙，身體也要顧好歐」、「曉琪姐一定要保重身體、健健康康，因我還要看到你無數次的演唱會」、「要平安健康繼續唱歌給大家聽」。

【辛曉琪臉書全文】

今夜的病房很安靜

住院期間，附近病房住了一位「啊…啊…」阿北，不定時的會慘叫，這天，護士照常來量血壓、體溫、血氧等例行工作，我忍不住問：那位阿北還好嗎？很痛吧？！

護士笑著回我：沒有啦，他只是想讓我們知道他的存在。

我：啊…… 喔，那就好，還以為是痛的喊，那麼淒慘的叫聲該會有多痛⋯⋯（但聽起來真的很痛苦）

～ 今夜的病房，阿北 … 很安靜。

*** *** *** *** *** ***

住院期間，一天晚上，聽到病房外有位咆哮男在護理站喧鬧，大聲嚷嚷自己參加過什麼活動什麼遊行很了不起，所有人他好像都看不順眼，還要動手暴力醫護人員，我想是家屬而不是病人，如果是病人，這樣動怒應該馬上就病危了吧！

我在病房裡側身耳朵貼著門，只聽到護士輕聲問：先生哪裡不舒服嗎….. 這更讓他火冒三丈，有人說要報警，我在病房內也乾著急，最後，他被請走了！

～ 今夜的病房，終於安靜了下來。

*** *** *** *** *** ***

住院期間，每天都會安排一些檢查。

班長推著輪椅來接我，我們推出病房要去搭電梯，遠遠看到一名穿制服戴口罩的男子，直覺是葬儀社的人，行至該病房門口，餘光看到逝者遺體覆蓋著深棕色的布已推至病房門口，而我未作停留心中默默致哀快速通過，家屬平靜，其他人照常。

做完檢查回到房間，心中泛起些許惆悵，感嘆人一生再風光無限，走時都一樣，帶不走一片雲彩，這個世界風照吹，雨照下，人們照常生活！

～ 這一天，頗有感觸但病房很安靜。

*** *** *** *** *** ***

住院期間，雖然沒有像「The Pitt 」中的繁忙緊湊，但諸多體會，要感謝醫師及護理人員的細心照顧，要為醫護人員致上最高敬意，辛苦了！

出院時對「啊….啊….」阿北還是有點掛心，希望他未來不管在身心靈上都能得到很好的照顧。

*** *** *** *** *** ***

後記 ～

這是六月初的事，現在已康復

請大家不要擔心。

住院期間家人朋友的陪伴

出院閨蜜做了很多補氣、高蛋白質的食物來給我，讓我可以很快的調理恢復元氣，這些都銘記於心。

我相信凡事老天自有安排

經由這次，也讓平常已經很注意很在乎很保養很自律的我，重新思考調整了該調整的。

感受當下、珍惜當下！

吃好 喝好 睡好，把日子過好！

祝福大家否極泰來，健康平安！