被傳娶13年女友庭瑄！陳柏霖婚事被爆後首露面　私下甜蜜互動曝光

記者黃庠棻／台北報導

男星陳柏霖與女團「Popu Lady」成員庭瑄交往13年，曾多次被媒體直擊親密約會，近期傳出將修成正果，兩人計畫於今年10月至12月間完成終身大事。今（15）日陳柏霖出席活動，被問起該事，表示對於自己被傳出婚訊覺得莫名其妙，只是正要繼續解釋時，馬上就被一旁的經紀人跳出阻止。

▲陳柏霖被爆婚事後首露面。（圖／記者周宸亘攝）

陳柏霖今（15）日出席面膜記者會，也是他被傳出婚訊後首度露面，談起此事透露「自己也不知道為什麼會被傳出婚訊」，笑說早上出門前完全沒有多想，到了現場才被提醒近期自己有被傳出好消息，當場直呼「覺得莫名其妙」，也強調「有（好消息）的話會和大家說呀！」

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▲陳柏霖被爆婚事後首露面。（圖／記者周宸亘攝）



而陳柏霖代言面膜，坦言自己是個會送另一半面膜的人，意外曝光與女友私下的甜蜜互動，加上他與庭瑄上上個月才一起出遊，又被問到婚訊傳聞中，小倆口會選在「回憶之地」紐西蘭舉辦婚禮，他又露出一臉笑容打太極回應「冰島、紐西蘭都是很好的地方。」並未直接回應傳言。

▲陳柏霖被爆婚事後首露面。（圖／記者周宸亘攝）