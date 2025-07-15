Energy被傳內部不和　憲哥爆帳目有問題　坤達火速回應

記者葉文正／台北報導

近期傳聞指出男團Energy內部不和，相信音樂曾表示：「空穴來風，不合一事並不存在」，否認傳言。 該團體才剛以歌曲〈星期五晚上〉獲得金曲獎年度歌曲獎，隨後便傳出不和的傳聞。今天坤達參加《綜藝玩很大》十一周年活動，立刻回應此事，結束後立刻趕場拍廣告。

▲《綜藝玩很大》餐車環島特別企劃記者會，三位主持人吳宗憲(中)、KID(右)、坤達出席。（圖／記者湯興漢攝）

坤達則表示，最近都在忙新專輯宣傳，等等也要去拍廣告，新歌是《馬上去》，被憲哥笑為何不說《上馬去》，做什麼事情都要馬上去，而Energy被傳內部不和，憲哥當場唬爛說內部帳目有問題，坤達則說：「我們自己覺得沒啥好回應，也沒這回事，不管歌迷等人都會覺得荒謬，因為我們都會亂開玩笑。而F4再度合體，坤達也說很開心，那年代的男孩團體都出現，真的很開心。

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▲三位主持人吳宗憲、KID、坤達搞餐車。（圖／記者湯興漢攝）

近期有傳聞指出台灣男團Energy內部不和，相信音樂曾表示：「空穴來風，不合一事並不存在」，否認傳言。 該團體才剛以歌曲〈星期五晚上〉獲得金曲獎年度歌曲獎，隨後便傳出不和的傳聞。

▲Energy全新專輯《ALL IN》。（圖／相信音樂提供）

具體來說，傳聞內容包括坤達缺席hito頒獎典禮、金曲獎遲到，以及要求公司分潤一半等。 對此，相信音樂表示，這些都是不實傳言，並強調團員間合作公平，沒有分潤不均的情況。 此外，相信音樂也指出，Energy第二張專輯即將發行，這是團員們團結合作的最佳證明。