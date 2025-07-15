10歲嫩弟合作大咖女神！　喜收10盒寶可夢卡牌嗨炸了

▲ B-boy NANA李納邀請林明禎合作。（圖／開心果娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

B-boy NANA李納今年10歲，是台灣最年輕的B-boy世界冠軍，新單曲《剪刀石頭布》請來「大馬女神」林明禎合作，NANA說：「我知道明禎姐姐很有名，但我沒有感覺到壓力耶！我比賽的時候也不會緊張，但其他人好像都很緊張。」並許願未來想跟小豬羅志祥哥還有周杰倫合作，NANA說：「他們都是我的偶像。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ B-boy NANA李納和林明禎玩得相當愉快。（圖／開心果娛樂提供）



《剪刀石頭布》的錄音期間，NANA剛好滿10歲，林明禎也買了10盒寶可夢卡牌送給他，讓NANA相當開心，林明禎稱讚NANA真的是非常可愛的小孩：「我很喜歡他的那種反差，他平常不會覺得是一個那麼厲害的舞者，比較像是一個單純喜歡寶可夢的小男孩，不過音樂一下就變成超級有魅力、無敵厲害的男孩，私底下跟他玩也很投緣很好玩」。



值得一提的是，2025年也是林明禎則是以歌手身份出道滿10週年，這首單曲成為林明禎想送給粉絲的禮物，「剛好電影拍攝告一的段落，有一些時間試試看，想用歌手的身份跟大家見面，也希望自己創作的作品回饋給陪伴支持我的粉絲。」她也預告過來將會準備一首屬於自己的單曲。



許久沒有登台演出，NANA和林明禎在晚上再度突襲台北信義區街頭，在知名夜店快閃演出，精心安排的白天、夜晚兩種氛圍，讓歌迷們親身感受〈剪刀石頭布〉在不同時間下的魔幻魅力，第一次感受台北大縱酒文化的林明禎直呼：「滿特別的體驗，現場氣氛非常的High， 我跟NANA玩得非常開心，希望以後有更多這種體驗。」