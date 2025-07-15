F級人妻下海拍AV「想被當女人看待」！達人讚：讓男性充滿幻想

▲保險業務員三上咲進軍AV界。（圖／翻攝三上咲X）

圖文／CTWANT

32歲保險業務員「三上咲」有F級好身材，近日選擇進軍日本AV界，因為跟老公達成懷孕共識，有了想被「當做女人看待」的想法。對此，AV達人一劍浣春秋表示，很看好她未來的發展。

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▲三上咲作品。（圖／翻攝一劍浣春秋Ｘ）

AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》發文，32歲保險業務員三上咲目前結婚3年，會想拍片不是因為跟老公感情不好，或是性事不合，而是跟夫妻倆達成懷孕共識，三上咲有了想被「當做女人看待」的想法，才會以人妻身分拍AV，在鏡頭前大秀好身材。

一劍浣春秋說，雖然三上咲不是那種頂級美人，但還是讓人充滿遐想的「性幻想對象」，在《本物人妻》系列沒有過多作品，卻是很適合演人妻系列的AV女優，「未來應該有機會專屬契約結束後，成為新一代的發片機器，我是蠻期待的。」

此外，色情網站MissAV每月都會公布AV女優排行，7月1到5名依序為三上悠亞、小宵虎南、架乃由羅、鷲尾芽衣、松本一香，近日人氣很旺的河北彩伽只排第26名，而6月的新人王瀨戶環奈也跌到50名，長期在榜上的美園和花從上月第2名跌到55名。

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