5566被問5人合體機會？　鬆口給答案「1句話曝曙光」

▲5566登上音樂節開唱。（圖／晴空鳥提供）



記者翁子涵／台北報導

男團5566日前以「電音版5566」姿態驚喜登上2025 S2O台灣潑水音樂節舞台，孫協志、王仁甫、許孟哲三人合體引爆千禧青春回憶，台上台下一起濕身狂歡，對於外界關心的五人是否有望再聚首？三人幽默回應：「三人是現在的常態，但五人合體並非不可能，5566從來不設限，五個人站上舞台也說不定！」

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▲5566把歌曲改成電音版。（圖／晴空鳥提供）



5566首次體驗在舞台上潑水與歌迷互動，並特別將經典神曲〈風雲變色〉與〈愛情漫遊〉改編為電音版本， 三人更全員上陣拿水槍狂射粉絲、拋毛巾、邀台下合唱，王仁甫坦言：「我們第一次在台上拿水槍亂射，還以為歌迷會生氣，結果大家比我們還嗨！」結果歌迷對於「射」這次引發聯想，讓王仁甫對歌迷大喊：「不要亂講話，我們不是紅姐啦！」讓觀眾笑聲連連。許孟哲也親吐：「原本還怕水槍太猛會傷到粉絲，結果大家超愛，下次我會準備更大管的！」



現場甚至有歌迷現場大喊點歌，一曲〈我難過〉、〈存在〉一出，全場立刻變成大型KTV，觀眾大合唱氣氛沸騰。王仁甫笑說：「這場演出比我們想像中還熱烈，真的是大家一起玩，不只是我們在表演而已！」三人也不忘向粉絲喊話：「謝謝你們一路以來的支持，這次換我們用電音節奏陪大家瘋一次。」

