BL劇臨演是短劇男神！　楊鵬丞是18歲高三生…課後打工專演霸總

記者陳芊秀／綜合報導

大陸BL劇《垂涎》號稱是首部ABO世界觀的華語劇，改編自晉江文學城雙胞胎作家弄簡的同名小說，作家更擔任劇集監製、編劇，幕後還有來自台灣的製作人王信貴，導演姜秉辰執導。而劇中僅出現幾幕的臨演，還被陸網認出是短劇男神楊鵬丞，引發一票短劇劇粉關注。

▲BL劇《垂涎》的臨演被網友認出是「短劇男神」楊鵬丞。（圖／翻攝自微博）

《垂涎》由黄星、邱鼎杰、李沛恩、江衡等人主演，弄簡姊妹作家擔任編劇，不僅將ABO世界觀影像化，還有第4性別「Enigma」的存在。故事描述神秘的集團掌權人花詠，為了接近盛放集團二代接班人盛少遊，不惜隱藏特殊性別的「Enigma」，假裝成體弱的「Omega」，只為了擄獲對方的心。而他為了蒐集盛少遊喜歡什麼樣類型的情報，找來其交往過的32位前任，研究所有人的共通點，劇情叫人大開眼界。

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劇中扮演盛少遊前任的男子，僅客串幾秒鐘，但馬上被網友認出是短劇男神楊鵬丞。而他是2006年出生，現年18歲，身高181公分，不僅身材高挑，外型有張成熟臉蛋，因此被暱稱「小孩哥」。他自2023年開始拍短劇，代表作包括《鳴冥》、《披荊斬棘的太子妃》、《見野》等，短短兩年已經累積超過20部作品，而且常在戲裡演霸道總裁，完全看不出是高三生。

▲楊鵬丞去年發文透露自己18歲。（圖／翻攝自微博）

▲楊鵬丞外貌成熟，被網友暱稱小孩哥，短劇裡常演霸道總裁。（圖／翻攝自微博）