楊謹華圓夢朝聖GD「嘴巴合不起來」　親揭門票來源：最緊張任務

記者王靖淳／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD）自11日起在台北小巨蛋連唱三天，不僅門票一票難求，全台更掀起一陣GD旋風，其中，女星楊謹華也和老公到場朝聖，並於事後在社群分享演唱會的觀後感，同時也透露門票的來源。貼文一出，立刻掀起討論。

▲楊謹華分享看完GD演唱會的心情。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



楊謹華坦言這場演唱會讓她期待已久，看完後不但覺得整體充滿藝術感，更帶來極大的正能量。她透露自己當天提早到場配合實名制排隊，彷彿是「乖學生七早八早就坐在座位上靜靜等待。」她表示，表演還沒開始時就非常興奮，畢竟已經有很長一段時間沒看到GD的現場演出。

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▲楊謹華和老公朝聖GD演唱會 。（圖／記者蔡琛儀攝）

隨著演唱會正式開始，楊謹華激動直呼：「我的嘴巴就合不起來，因為真的太太太帥氣了！」除了舞台效果和演出，她特別有感GD在演唱會中播放的一段影片，影片中他分享這幾年的人生轉變與成長，讓在場粉絲深受感動。這場演唱會也成為她今年上半年最重要的「追星任務」，楊謹華自嘲搶票過程超緊張，「謝謝老天給我機會買到才能圓夢。」