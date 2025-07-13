劉芒翻車神隱2年復出！「推品牌聯名」掀兩派論戰　曾遭爆耍大牌

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber劉芒曾因「拜月老」系列影片爆紅，2023年遭合作過攝影師及多位廠商爆料工作態度不佳、還過分要求修圖，人設大翻車人氣下滑，之後結婚神隱，近日復出與知名服飾品牌合作推出聯名服飾，在社群平台掀起話題，也再次將她的過往爭議推上風口浪尖。

▲劉芒。（圖／翻攝自Instagram／lioumonn）

隨著聯名服飾的推出，網友們在Dcard等社群平台出現兩派聲浪，部分網友對該品牌選擇與劉芒合作感到失望，稱其過去的「耍大牌」、「遲到」等行為不應被遺忘，並批評這樣的合作可能損害品牌形象。然而，也有支持者為劉芒發聲，認為過去的錯誤不應成為永久標籤，並強調每個人都有改過自新的機會。

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此次聯名合作對劉芒來說，無疑是復出後的一大挑戰，儘管部分網友認為她的行為不至於遭到終身抵制，但品牌合作的選擇仍引發不少爭議。劉芒自2023年底後便全面停更YT頻道、Instagram等，讓粉絲相當好奇她的近況，繼重啟Instagram帳號後，去年9月在頻道宣布結婚喜訊，透露9個月以來將所有心力都放在準備婚禮上。

▲劉芒去年結婚。（圖／翻攝YouTube／劉芒）