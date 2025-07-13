啦啦隊女神坦承「同時劈7男」　極致時間管理：每個人功用不一樣

記者張筱涵／綜合報導

啦啦隊女神羚安近日在節目《單身行不行》中自爆過去情場經歷，坦言年少輕狂時曾同時與7位男性約會。

▲羚安曾同時周旋在7個男生之間。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）



羚安透露，因從小就讀女校，家教嚴格，高中後在西門町打工時接觸到各式各樣的男孩，也因此開啟一段段密集的戀愛體驗。她坦言：「整個桃花旺到一個不行，所以就覺得這個男生很帥，可是他很幽默，可是他很高，每個人功用都不同，就是每個人都不太一樣，他有車，他騎車也很可愛，就會每個都想要認識。」進而坦承身在約會現場，也會藉口去廁所回覆其他對象的訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

節目主持人進一步詢問是否曾遇過驚險場面，羚安分享當時自己在商場三樓打工，男友則在一樓工作，趁著男友上早班之際，她中午與另一名曖昧對象吃飯，並以「櫃上要盤點」為由阻止對方陪她到櫃上。

▲羚安笑說每位男生「功用」不同。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）



但當男友上班到3樓時，羚安發現曖昧對象出現在門口：「重點是他們兩個是認識的，然後我就覺得我折壽了，我真的嚇壞，因為當時男友不知道，但曖昧對象一走進來看到我跟男友互動就猜到了，他臉就有點垮下來，然後我男友還說好久不見，直接勾著他的肩膀，我那時候在櫃上真的坐立難安，但後來就是那個人沒有揭穿我，他就離開後傳訊息來說自己很傷心，他沒有揭穿我，但我當下看一下我很傷心，但是我當下看我傷心後就看一下說『他傷心了』，下一秒我就忘記了。」

▲羚安被抓包但沒被揭穿。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）



對於年輕時的感情行為，羚安坦言自己曾是「狼心狗肺、喪心病狂」，無法同理他人的傷心，也不會為分手感到虧欠，「不喜歡就甩掉，反正都有下一個」，然而隨著年歲增長，她坦言最遺憾的一段感情，是曾與一位對她及其家人都極為照顧的男友分手。她回憶道，即使自己邀請男同事到家中留宿，對方也能包容並負責接送，如今回想，深感愧疚與不捨，也是她唯一一位真心希望對方能獲得幸福的前任。

▲羚安曾錯失一位真的很好的男友。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

