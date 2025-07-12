賴薇如朝聖GD太嗨！　「錄一半手機記憶體爆了」尷尬過程曝

記者王靖淳／綜合報導

南韓天王G-Dragon（GD）昨（11）日起在台北小巨蛋連唱三天，不僅門票一票難求，全台更掀起一陣GD旋風，許多藝人也都到場朝聖，其中，女星賴薇如事後在社群發文分享心得，透露自己在錄影到一半時，竟發生手機沒記憶體的尷尬情況！

▲賴薇如朝聖GD演唱會。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）

賴薇如在IG限動中分享追星穿搭，透露自己一早就到小巨蛋買GD的演唱會周邊商品，結果排隊不到10分鐘就順利拿到號碼牌，為此她直呼這場追星之旅「一路都很幸運。」她也特別稱讚現場的粉絲們可愛又有創意，除了有人主動幫忙彩繪，還有人自備小禮物送給自己，整個過程就像一場溫馨的粉絲交流會，「我像來交朋友的。」

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▲賴薇如一早就去買GD周邊商品。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）

不過這趟追星之旅也有一段小插曲，賴薇如笑稱，自己在演唱會過程中，看到GD換上第二套衣服後，手機便因記憶體爆滿而無法再拍照及錄影，讓她只好放下手機，全心投入瘋狂跳舞的時光，「今天一整天都很幸運，超順利，除了我的手機在第二套衣服就沒記憶體了，剩下的就是我瘋狂蹦迪時間。」

▲賴薇如錄影到一半突然沒記憶體。（圖／翻攝自Instagram／imdoris_1230）