《綜藝大熱門》收攤改名！　小鐘嘆少了一個舞台：很可惜

記者王靖淳／綜合報導

節目《綜藝大熱門》日前宣布將轉為週末大型綜藝節目，並取名為《超級大熱門》，消息曝光後引發討論，今（12）日已完成了最後的錄影，藝人小鐘稍早也透過社群不捨發聲，向節目及粉絲表達感謝。

▲小鐘。（圖／翻攝自Instagram／dancinggood）

談到完成《綜藝大熱門》的最後一次錄影，小鐘坦言心中百感交集，並透露錄影過程其實頗為辛苦，「每次上他們節目都很累，從練習到彩排要花很長的時間。」不過，他也隨即自問自答道：「藝人不就是要帶歡樂和才藝給大家嗎？」如今唯一兼具音樂與綜藝元素的節目走入歷史，小鐘表示內心真的覺得很可惜。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小鐘也在文中不忘替其他藝人朋友發聲，直言《綜藝大熱門》是一個難得的表演平台，「讓那些真的有才藝的朋友和藝人少了一個舞台。」最後，他也藉由一首〈讓每個人都心碎〉作為送別，展現對節目的深厚情感。貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲《綜藝大熱門》主持人（左起）陳漢典、吳宗憲、Lulu。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

事實上，《綜藝大熱門》主持人吳宗憲、陳漢典、Lulu上個月出席記者會，其中當吳宗憲被問到節目將轉型為週末大型綜藝秀的心情時，他一度紅了眼眶，今（12）日也透過社群感性發文，宣布完成最後一次錄影，並在文中感謝節目及粉絲，「心中充滿感恩充滿愛，依依不捨，但還是要說聲早安！吾愛！沒有你們就不會有我們⋯⋯。」