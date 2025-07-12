宋慧喬「狼尾新髮型」帥炸！43歲真面目全被拍 震撼46萬人

記者潘慧中／綜合報導

南韓女神宋慧喬近年不僅積極挑戰不同類型的作品，例如《黑暗榮耀》和《黑祭司2：闇黑修女》，髮型也頻頻展現與以往截然不同的風情，尤其是最近在社群網站上傳了「狼尾髮型」後，更是讓大批粉絲眼睛為之一亮，至今已吸引46萬人按讚。

▲宋慧喬換新髮型。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）



照片中，可以看到宋慧喬的新髮型是現代感強烈的狼尾髮型，以高層次打薄為主，前方為鬆軟內彎的長瀏海，自然劃出一個倒U型弧度，修飾臉型又保有空氣感；後方頭髮則往外翻翹，剪裁銳利不厚重。

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▲宋慧喬狼尾頭超帥！（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）



宋慧喬為拍攝工作除了換新髮型，還連續換了兩套服裝。只見她穿一件深藍色中長洋裝，剪裁貼身俐落，裙擺處點綴不規則荷葉波浪邊，為極簡風注入一點柔和的視覺張力。

▲43歲的宋慧喬依然保養得很好。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）



此外，宋慧喬還換穿漸層毛絨針織長上衣，整體色調溫暖柔和。她背上一顆圓潤線條的焦糖色皮革後背包，並佩戴一對金色圓環耳環，為整體造型畫龍點睛。

▲宋慧喬換了兩套造型。（圖／翻攝自Instagram／kyo1122）