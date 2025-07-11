江淑娜消失10年現蹤了！　「力挺姊姊江蕙」藏身觀眾席

▲江蕙復出演唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／高雄報導

江蕙封麥10年，今晚（11日）回歸舞台，在高雄巨蛋舉辦首場「2025江蕙演唱會」，演唱會以「無，有」為靈感，這次特別設計「東方轉場橋段」，讓歌曲以更為具象的視覺呈現，極具東方美的飛簷與流蘇降落空中，搭配二胡、古箏等樂器充滿詩意，時而優美、時而緊湊、時而清雅的旋律，加上女舞者們姿態柔美的舞蹈以及武術演員行雲流水的身法，為二姐江蕙出場編織伏筆，台下萬人也看得目不轉睛。

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▲江蕙連換8套華服。（圖／寬宏藝術提供）



用心不僅如此，江蕙還邀請台灣最古老、有68年歷史的明興閣布袋戲劇團擔任轉場演出，將戲台搬上大舞台，透過布袋戲的精彩演繹，講述二姐江蕙與布袋戲出身的父親，兩人間的成長故事，她也深情演唱〈下午的一齣戲〉，道盡對父親無盡的思念。據了解，她的妹妹江淑娜也低調現身觀眾席力挺，這也是她神隱演藝圈10年後再度有消息。

江蕙在舞台上感性表示：「這首歌〈下午的一齣戲〉我在寫我和爸爸的故事，他之前是刻布袋戲偶出身的，也是操偶師，小時候我都會幫爸爸的忙，拿著帆布蓋著戲棚，因為下大雨要保護布袋戲偶，因為家裡是靠布袋戲賺錢的。」

這次演唱會舞台、編制斥資破6億元打造，規模更甚10年前，全數舞者都打造專屬服裝，至少150套，硬體共設計45組升降舞台、2621片LED、1238顆燈光、寬度達64米的舞台大屏幕，更採用最新型號的音響系統，光一顆喇叭就要價3千多萬，一口氣用了16顆，以及1組高達13米的360度旋轉台。

就連舞台搭設也花了11天，是主辦單位舉辦演出至今，碰過最長的搭設天數，舞者更足足排練了40天，就連演唱會導演陳鎮川都直呼：「再練下去就骨折了。」足見二姐對回歸的重視和用心。

